Ukrajinka je odbila pružiti ruku Bjeloruskinji, navijači zviždali Azarenki! Odgovorila im gestom

U nedjelju je na Wimbledonu prvi put predstavnik Ukrajine igrao protiv predstavnika zemlje koja sudjeluje u invaziji na nju. Elina Svitolina s pozivnicom je priredila iznenađenje i izbacila Viktoriju Azarenku, a onda joj odbila pružiti ruku.

To nije novost za ukrajinsku tenisačicu, koja je isto napravila i protiv Arine Sabalenke na Roland Garrosu. No za razliku od Pariza, gdje je publika Ukrajinku počastila zvižducima, u Londonu je ustala protiv Bjeloruskinje!

Azarenka je gledala u tribine i nije se mogla načuditi tom potezu, a onda je demonstrativno podigla ruke i dodirnula stisnute šake na izlazu sa središnjeg terena.

- U Parizu me nisu razumjeli, za razliku od turnira ranije u Strasbourgu. Nadam se da će me i britanska publika shvatiti. Puno će Ukrajinaca gledati i podržavati me. Borit ću se za svaki poen - govorila je Svitolina prije meča.

Kad je uspjela izbaciti 19. nositeljicu nakon zaostatka 7-4 u produženom tie-breaku, emocije su prštale iz nje.

'Drugi najsretniji trenutak u životu'

- To mi je bio drugi najsretniji trenutak u životu nakon rođenja kćeri - kazala je Svitolina.

Jedna od najglasnijih zagovornika borbe za ratom pogođenu zemlju prošli mjesec objasnila je zašto se ne želi rukovati s protivnicima iz Rusije i Bjelorusije.

- Mi smo Ukrajinci, svi se ujedinjujemo radi jednog cilja, radi pobjede u ovom ratu, i činimo sve što se tiče ove teme. Ja sam Ukrajinka. Zalažem se za svoju zemlju. Činim sve što je u mojoj moći da je podržim. Ja predstavljam svoju zemlju. Ja imam glas. Stojim uz Ukrajinu. Zvižduci? Neću ugoditi svima. Imam svoj stav i držim ga se. Neću prodati svoju zemlju za simpatije ljudi - rekla je ukrajinska tenisačica, koja će se za polufinale boriti protiv prve igračice svijeta, Poljakinje Ige Swiatek.