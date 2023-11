Ukrajinski nogometaš udvarao se atraktivnoj Ruskinji. Ona ga odbila, a on izazvao ljutnju...

Violeta Gračeva ruska je manekenka koja na Instagramu broji više od 600 tisuća pratitelja. Nedavno je prekinula s norveškim nogometašem Mathiasom Normannom pa je zapela za oko drugim nogometašima koji bi ju rado htjeli imati u svome zagrljaju. A uspjela je zavesti i Mihajla Mudrika.

Ukrajinski nogometaš je u siječnju ove godine potpisao za Chelsea u transferu vrijednom 70 milijuna eura. Ni on nije ostao imun na rusku manekenku.

Mudrik razljutio Ukrajince

- Nađimo se na mostu - napisao joj je Mudrik u komentaru jedne njezine objave početkom studenog, no Gračeva ga je odbila objavivši emoji zaključanog lokota. Kada je on shvatio da mu to baš i nije bilo pametno, obrisao je komentar, ali internet sve pamti.

Od veljače prošle godine u Ukrajini bjesni rat nakon ruskog napada na tu zemlju pa su mu mnogi njegovi pratitelji zamjerili. A ruska manekenka je svakako dobila na promociji.

Malo toga ostavlja na mašti svojim fanovima provokativnim objavama na društvenim mrežama. Ne podnosi vrućinu pa ju se često može vidjeti s tek nekoliko krpica na sebi.