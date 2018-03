'Ukrao' Peruancima odlazak na SP, sad mu se cijela zemlja divi PRIJE 31 GODINU Peru je morao pobijediti za odlazak u Meksiko i to na Monumentalu. Vodili su 2-1 sve do 81. minute i Argentina je bila na korak do eliminacije, a onda se ukazao Ricardo Gareca i zabio baš taj gol...