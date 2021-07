Goran Ivanišević (49) dobio je životno priznanje i uvršten je u Hall of Fame 20 godina nakon osvajanja Wimbledona. Svečano je primljen ovu subotu u Newportu na Rhode Islandu.

- Javio mi je Todd Martin (bivši tenisač, danas direktor Hall of Famea nap. a.), a ja sam prvo javio ženi. Nismo smjeli nikome govoriti prije objave i nije bilo lako čuvati takvu tajnu. Rekao sam i svom timu dok smo bili na pripremama u Dubaiju. A sad nakon što je objavljeno, dobivam čestitke sa svih strana - rekao je Ivanišević za Novu TV iz Melbournea prošle godine, kad je doznao za vijest.

POGLEDAJTE VIDEO: 20 godina Wimbledona

Zahvalio je svim glasačima, a posebno navijačima.

- Uveli su prije četiri godine da se zbrajaju i glasovi navijača, a po njima sam i prije tri godine bio u vrhu. Eto, sad sam i ja s genijalcima, velikim imenima.

Na pozornicu će izaći s Conchitom Martinez.

- Nisam mogao dobiti bolju partnericu za ulazak u Hall of Fame! Nadam se da će govor biti po mome, opušten. Naravno da ću zaboraviti ono što pripremim, pa ću nešto dodati... Todd mi je rekao da govor traje pet do sedam minuta.

Osvajanje Wimbledona 2001. posvetio je Draženu Petroviću, a ovo?

- Roditelji su najzaslužniji, odrekli su se karijera kako bih ja uspio i sigurno će doći na red kad ću držati govor. Posvetit ću ga i sestri, koja je ponosna na mene tamo gore i gledat će me...

Podsjetimo, Goranova je sestra Srđana (53) umrla 2019. godine nakon teške bolesti.

A što mu je rekao njegov učenik Novak Đoković?

- Bilo mu je drago, pitao me kako da me oslovljava, gospodine članu ili nekako tako... Doći će i on na red. Ja sam prvi s ovih prostora, a on će još puno toga ostvariti pa onda doći na red. Ja ću ga čekati... - zaključio je Goran za Novu TV.