Amerikanci pale tenisice zbog igrača koji je klečao na himnu

Colin Kaepernick, quarterback koji je 2013. vodio San Francisco do Super Bowla i koji je trenutno bez kluba, snimio je reklamu za Nike zbog kojeg ultradesničari diljem Sjedinjenih Američkih Država pale tenisice i uništavaju sve što ima Nikeov znak.

Potrebno je vratiti se koju godinu unatrag kako bi pokušali shvatiti ludilo koje je zahvatilo desničarski nastrojene Amerikance.

Colin Kaepernick 2016. godine, u znak prosvjeda protiv policijskog nasilja nad Afroamerikancima, nije ustao na američku himnu uoči utakmice, već je kleknuo.

To je bio njegov legitimni način prosvjeda u demokratskoj zemlji, a nakon toga napao ga je kontroverzni američki predsjednik Donald Trump koji ga je sramotno izvrijeđao.

- Igrač koji ne poštuje himnu je kuč*** sin i treba ga otpustiti! - rekao je tada Trump, a nakon njegovih riječi većina NFL momčadi podržala je Kaepernicka te je na utakmicama klečala dok je svirala američka himna.

Pokret 'klekni' podržali su mnogi američki sportaši i javne osobe iz svijeta glazbe i glume koji su kritizirali Trumpa i njegovu politiku. Ovo s paljenjem tenisica je nastavak priče, a sve je počelo nakon što je Nike objavio reklamu s Kaepernickom i riječima:

- Vjeruj u nešto. Makar to značilo da moraš žrtvovati sve.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO