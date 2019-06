Ultrasi prosvjedovali za kolegu: HDZ, grobari, Vinkulju ste ubili

Ne, ovo nije samo šačica huligana. I ne, ovdje nije riječ samo o nogometu i Cibaliji, poručili su iz navijačke skupine Ultras Vinkovci na nedjeljnom okupljanju u 20 sati kod lampe u središtu Vinkovaca.

Ne, ovo nije samo šačica huligana. I ne, ovdje nije riječ samo o nogometu i Cibaliji. 😉💙👊 Objavljuje Lokosi u Nedjelja, 2. lipnja 2019.

Oko 19 sati su na Facebook stranici Lokosa pozvali sve u 20 sati kod lampe da bi ih se u to vrijeme skupio popriličan broj građana. Na videu se čuje kako skandiraju "HDZ grobari, Vinkulju ste ubili", a auti im trubeći pružaju podršku.

Nakon akcije upada na svečanost povodom stote godišnjice kluba Cibalije prozvali su ih da se radi o maloj šačici huligana te su im uručili kazne zbog remećenja javnog reda i mira zbog čega je i organizirana prosvjedna akcija kako bi se pokazalo da ipak nije riječ o huliganima, a niti šačici.

OBJAVU PRENOSIMO U CIJELOSTI:

ZA ISTINU - PRIJAVE, ZA KRIMINAL, LOPOVLUK I UNIŠTAVANJE - ZAHVALNICE!!!

Dakle, događaj se zbio u petak navečer, a vidimo kako brzo 'institucije' mogu reagirati kada rade u službi vladajućih.Kada ti nedjeljom za vrijeme ručka dva policajca dođu kući, znaš da si dirnuo u osinje gnijezdo. Istina boli. Boli do ja*a. Naravno da nisu slučajno upali baš u nedjelju i baš za vrijeme ručka...

To su klasične metode zastrašivanja kojima su se koristili neki propali sistemi. "Uništili ste proslavu sto godina Cibalije!" kaže drot... Odgovor je bio briljantan, tako da su se i organi reda smijali tridesetak sekundi.

"Mi uništili proslavu pa dobili prijave, a oni uništili Cibaliju pa dobili zahvalnice!" Tako otprilike funkcionira naš grad i naša država. Ne smiješ lopovu reći da je lopov. Ljudi koji su doslovno uništili sve oko sebe, dijele si nekakve zahvalnice i plakete...

Ali to je postalo toliko normalno danas, da nitko više ni ne obraća pažnju. Ljude ne zanima. To je utopija, kažu. A i ako se pojavi nekakva šačica entuzijasta, tada se promptnom reakcijom, na sve moguće načine, gazi one najhrabrije među nama. Ali nećete nas zgaziti monstrumi jedni! Nećemo dozvoliti da nepravda i laž pobijedi! Vama je ova država dala sve. Uhljebili ste svoje sinove i kćeri, rođake i prijatelje. I one što vam ližu ja*a i bulju.

One najogavnije što postoje. Što su svoje ideale i prijatelje prodali za stolicu. Ali neke od nas nećete nikada ušutkati ni kupiti, ma koliko nedjelja nam pokvarili, ma koliko otkazima prijetili, ma koliko niskim, pokvarenim i podlim potezima se služili! Ovo je tek početak. Vrijeme će pokazati. Prelazit ćete na drugu stranu ulice pognutih glava bando lopovska, prevarantska, zločesta, podla, odvratna!!! - objavili su na Facebooku.

Naime, u Vinkovcima se u petak u dvorani Barun Trenk održao svečani program povodom obilježavanja 100. rođendana nogometnog kluba Cibalia.

Velikoj priredbi hrvatskog kluba prisustvovali su brojni članovi, dioničari, navijači pa i bivši igrači te predstavnici grada. Budući da u Vinkovcima već godinama vlada HDZ, upravo su se čelnicima grada ultrasi obratili na velikom jubileju.

Navijačka skupina Cibalije Ultras Vinkovci uletjeli su pred pozornicu te izvjesili veliki transparent na kojem je pisalo:

"HDZ grobari, Vinkulju ste ubili".