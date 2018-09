Umalo ostao bez noge, a sada je igrač mjeseca u Engleskoj...

Lijevi bek Manchester Uniteda Luke Shaw progovorio je o stravičnoj ozljedi koju je doživio u rujnu 2015. godine u Ligi prvaka protiv PSV-a kada je na njega zaista ružno startao Hector Moreno.

Nakon tog faula, Shaw je doživio strašan prijelom desne noge i to čak na dva mjesta zbog čega je hitno prevezen u obližnju bolnicu u Geldorf.

- Bio sam vrlo blizu toga da ostanem bez noge, a to su mi doktori rekli tek šest mjeseci nakon ozljede. Da sam odletio natrag u Manchester vjerojatno bih ostao bez noge zbog brojnih krvnih ugrušaka koji su se stvarali. Imam dva ožiljka niz nogu, gdje su me operirali ne bi li ih izvadili - rekao je 23-godišnjak koji se nada kako će u subotu doći do svog osmog nastupa za reprezentaciju u utakmici protiv Španjolske, a onda dodao:

- Sada se osjećam snažno i desna noga mi je ista kao što je bila i prije loma. Istina je da sam imao puno komplikacija s tom nogom i da sam tada prolazio kroz vrlo težak period, ali to je prošlost i o tome više ne razmišljam.

Luke Shaw reveals how close he came to losing his leg following horror injury three years agohttps://t.co/MUTUJMwYtM pic.twitter.com/3GCEPLG30r — Indy Football (@IndyFootball) 5. rujna 2018.

Mladi lijevi bek, kojeg je United doveo iz Southamptona 2014. godine za 35 milijuna eura zbog te je ozljede morao pauzirati 11 mjeseci, a nakon toga se našao na nemilosti portugalskog stručnjaka na klupi 'crvenih vragova' Josea Mourinha koji ga je nekoliko puta javno prozivao zbog loših igara.

No, čini se kako su te razmirice sada iza njih jer je Shaw ove sezone odigrao svaku utakmicu od prve do zadnje minute, a također je zabio jedan gol i to onaj na otvaranju nove sezone engleske Premierlige protiv Leicestera.