'Umirovite Wild Boyse, nikad više ne koristite tu pjesmu...'

Jedan od najpoznatijih specijaliziranih novinara za borilačke sportove, Kanađanin Ariel Helwani, među prvima je emotivnom objavom reagirao na Mirkov odlazak u mirovinu zbog moždanog udara.

- Razgovarao sam s Mirkom, potvrdio mi je da je pretrpio moždani udar i da je ovo bila njegova zadnja borba. Sad je OK, ali više se neće boriti - napisao je Helwani na svom Twitteru i priložio video Cro Copove objave o kraju karijere.

The legendary Mirko Cro Cop announced his retirement on Croatian TV today. Spoke to him earlier and he confirmed he suffered a stroke after his last fight and he can no longer take punches to the head. He is doing OK, though. “I was very lucky,” he said. More shortly. — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 1, 2019

Ariel Helwani je ubrzo sve okrenuo na pozitivu. Podijelio je video u kojem legendarni hrvatski borac zbija šale s Maurom Ranallom za vrijeme Filipovićevih dana u PRIDE-u i poručio svima kako to moraju pogledati.

If you’ve never seen it — and even if you have — you must watch this video of Cro Cop playing a prank on the great @mauroranallo during the PRIDE days. Gives you a sense for just how intimidating he was back then, in and out of the ring. https://t.co/1JyJ1E8JeJ — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 1, 2019

Veliki brazilski borac Rafael dos Anjos poručio je kratko i jasno da je Mirko 'istinski ratnik'.

What a career. True warrior. https://t.co/w8Ov9m5sOH — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) March 1, 2019

Sve je popratio u ESPN-ov novinar Chamatkar Sandhu.

- Želim ti sve najbolje Mirko. Apsolutna legenda. Nitko više ne bi trebao koristit pjesmu 'Wild Boys' Durana Durana pri ulasku u ringu. Umirovite tu pjesmu također - kazao je Sandhu.

Best of luck to Mirko Cro Cop. Absolute legend. Also, nobody and I mean nobody should be allowed to use "Wild Boys" by Duran Duran as a walkout song. Retire that song as well. pic.twitter.com/h8v3u6yx0j — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) March 1, 2019

Kolumnist MMAjunkieja Mike Bohn napisao je:

- Ovo je strašno i, na svu sreću, nije ono najgore. Cro Cop je imao uistinu veliku karijeru.

Notable UFC veterans to retire so far in 2019:



Dennis Bermudez

Dan Kelly

Georges St-Pierre

Stefan Struve

Robert Whiteford

Mirko Cro Cop — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) March 1, 2019