Umjesto fešte - poraz. Split se vratio na mjesto gdje su Kukoč i društvo pisali povijest, ali...

Nakon 30 godina splitski su se žuti ovaj ponedjeljak vratili u veliku dvoranu Sportskog centra na Gripama, na parket na kojem su pisali zlatnu povijest kluba krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Ali nije išlo sve po planu, žuti su poraženi od Cedevite Junior 82-92.

Pokretanje videa... 01:20 U Splitu slave pobjedu nad Partizanom | Video: Čitatelj 24sata

Za one koji slabije poznaju povijest splitskog košarkaškog velikana i grad Split pojasnimo kako je dom žutih u stvari mala dvorana na Gripama, hram košarke u kojem su se dogodile manje-više sve bitne stvari za neslužbeno najbolji europski košarkaški klub 20. stoljeća, a da je 300-tinjak metara dalje za potrebe Mediteranskih igara izgrađen Sportski centar Gripe u sklopu kojeg je i velika dvorana u kojoj su žuti odigrali brojne velike domaće i europske utakmice pred 6000-8000 gledatelja.

Zadnji put sredinom 1995. godine, nakon čega je i njihov dom s kapacitetom od 2500 gledatelja bio više nego dovoljan. Bilo je pokušaja da se utakmice presele u velebnu Spaladium Arenu, koja prima 12.500 gledatelja, ali se od te ideje vrlo brzo odustalo, a i sama arena je danas pod ključem, kao simbol promašaja splitske lokalne politike koja nije našla načina da je privede svrsi, iako je imala potencijala za organizaciju ne samo sportskih, nego i glazbenih i sajamskih manifestacija. No to je već neka druga priča koja nema previše veze sa sportom.

U svakom slučaju mnogi navijači su nakon dugo vremena odlučili svratili na košarkašku utakmicu, vidjeli smo dosta gledatelja s dresovima, majicama, šalovima, zastavama... Jugoplastike koje su za ovu prigodu izvučene iz ormara, a ono što je najvažnije, bilo je dosta i djece. Košarkaši Splita u međuvremenu su osvojili prvenstvo 2003. i Kup 2004. godine, i još su se par puta borili za domaće trofeje... ali nikad nisu uspjeli.

Split: Utakmica 14. kola državnog prvenstva košarkaša KK Split- Cedevita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sada, povodom 80. rođendana koji klub slavi sljedeće godine, agilno vodstvo kluba pokušava napraviti preduvjete da momčad u dostojnom dekoru dočeka kraj sezone, nadaju se i doigravanje u kojem će im trebati puno jača podrška s tribina. Tim povodom su za početak isplanirali četiri domaće utakmice u obnovljenoj dvorani, kao svojevrstan test. U mjesec dana odigrat će utakmice sa Zadrom, Dinamom i Budućnosti, a sve je započelo ogledom s Cedevitom Junior u kojem su pred oko 1.500 gledatelja – razočarali.

Gosti su bolje otvorili susret, na krilima dvojice bivših igrača Splita Sobina i Buljana zavladali su pod koševima i stigli do vodstva 16-19 u prvoj četvrtini te do deset koševa prednosti 37-47 do poluvremena. Dominacija "vitamina" nastavila se i u drugom poluvremenu pa je u jednom trenutku njihova prednost narasla na 45-61. Žuti su u zadnjoj četvrtini zaigrali agresivnije u obrani i malo po malo počeli su "grickati" prednost gostiju, probudili su se i gledatelji i na sedam minuta do kraja utakmice stigli su na -7, ali to je bilo sve. Bez energije, bez kombinacija, s puno pogrešaka i neodgovornosti u obrani... Na koncu uvjerljiv i zaslužen poraz od deset koševa razlike, nakon kojeg su ispraćeni zvižducima iz dvorane.

Split: Utakmica 14. kola državnog prvenstva košarkaša KK Split- Cedevita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Split ima šest što stalnih što povremenih reprezentativaca, Kapustu i Kučića, Jordana i Tišmu te Škaru i Ljubičića, što puno govori o tome koliko je Rimčeva momčad večeras, i ne samo večeras podbacila, ali još i više govori o snazi reprezentacije koja je pala u treći razred europske košarke i pitanje je kad će se iz te nezavidne situacije iščupati. A i kad će se Split izvući iz ove nezavidne situacije i ozbiljnije uključiti u borbu za trofeje.

Slaven Rimac bio je razočaran porazom svoje momčadi.

- Od početka utakmice energija moje momčadi nije bila na nivou, oni su došli puno svježiji, bolje su se spremili za utakmicu... U nekim situacijama kad smo imali otvorene šuteve nismo to iskoristili, oni jesu, pa su se zatvorili u zonu, morali smo se više fokusirati na unutarnju igru... Nismo bili agresivni, neshvatljivo je da nam tako lako prolaze. Šteta zbog publike što se nismo pokazali u boljem izdanju. Moramo se sami iščupati iz ove situacije, izgledamo dosta nepovezani, kad to uspoređujemo s treningom neshvatljiva mi je ta psihološka blokada. Okrećemo se za četiri dana utakmici sa Zadrom koja je za nas jako bitna. Bez obzira na lošu prezentaciju imamo jako puno utakmica ispred nas - rekao je trener Splita.

Dino Repeša bio je zadovoljan kako je njegova momčad reagirala u susretu s oibjektivno jačom momčadi u posebnom ambijentu.

- Sjajna atmosfera, drago mi je da se košarka vratila ovdje na Gripe i da smo mi imali čast biti prvi gostujući klub ovdje. Dobra i posjeta, pomalo i iznenađujuće dobra, i mi smo se dobro tu snašli. Igrali smo zrelo i priveli utakmicu kraju na najbolji način. Imali smo sedam dana za pripremu za razliku od Splita koji je imao tešku utakmicu s Mornarom, ozljeda Vraneša nam je išla u prilog, a i naš novi igrač Sly je odigrao jako dobru utakmicu, kreirao je za druge, zabijao...