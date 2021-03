Ako je seriju Hajdukovih loših rezultata u Velikoj Gorici netko pokušavao opravdati slučajem ili činjenicom da Gorica Hajduku jednostavno ne leži, nakon osam uzastopnih gostovanja bez iti jedne - jedine pobjede vrijeme je da pošteno prizna kako je Gorica ipak bolja momčad od Hajduka i da zasluženo idu u polufinale hrvatskog Kupa. Hajduk je Hajduk, ali osam puta je osam puta!

Dva gola za "turopoljsku crnu mačku" postigao je "mačak" Lovrić, kome su ovo bili peti i šesti gol u mreži Hajduka. Očistili su mu suigrači s klupe kopačke nakon prvog gola, ali mogao je to mirne duše napraviti i Hajdukov bek Darko Todorović. Kod prvog gola neobjašnjivo se povlačio 30-ak metara i ostavio Lovriću ogroman prostor za šut, a kod drugoga mu je kasnio u blok. Majstor poput Lovrića takve poklone ne odbija! A ne odbija ni Nimely, jer i kod trećeg gola Todorović je "statirao u kukuruzu" dok je Liberijac prtljao s loptom oko kaznenog prostora, a kad više nije znao što bi s njom, poslao ju je u Kalinićevu mrežu za 'okruglih' 3-0!

Nakon ispadanja iz Kupa Tramezzanijevoj momčadi ostaje da kroz prvenstvo pokušaju stići do konačnog cilja sezone, a to je plasman u Europu, odnosno Konferencijsku ligu, do koje put vodi preko Rijeke. Hajduk mora biti bolje plasiran od Miškovićevih mezimaca, uz uvjet da Riječani ne osvoje Kup. No čak i da na koncu uspiju, da izbore Europu, pitanje je koliko to uopće ima smisla. I ovako negledljiva igra i neučinkovita momčad na ljeto će najvjerojatnije ostati bez polovine aktualnog igračkog kadra. I to bez one bolje polovine! Tako je veliko pitanje čemu se uopće navijači mogu nadati, čak i da momčad izbori Europu. Nekoj novoj blamaži protiv Gzire ili nekom novom mučenju kod Renove...?

Tramezzaniju se za večerašnji ogled u postavu vratio Marco Fossati, ali je zbog istegnuća mišića ostao bez Alexandera Kačaniklića, umjesto kojeg je na desnom krilu priliku od prve minute dobio Ivan Dolček. Iako je prije tri dana u prvenstvenom ogledu bio najlošiji, Jairo je zaigrao i večeras. Tramezzani nije mogao računati na Umuta i Diamantakosa, a mladi Ljubičić mu je očito još uvijek premlad i nedovoljno iskusan da bi ga gurnuo u vatru. I opet je Jairo bio figura manje za Hajduk, ali što je najgore, nije bio jedina... Što uopće reći o igri Nihada Mujakića i Darka Todorovića, koji su na početku sezone dovedeni na posudbe s pravom otkupa ugovora, a obojica su izravni krivci za dvije blamaže protiv Gorice.

Večeras smo vjerojatno svi imali dojam da igrači Hajduka ne bi zabili gol da se igralo do ujutro, pa i da je Gorica ostala na terenu s igračem manje. Bilo je to još jedno blijedo izdanje kakvih smo se nagledali ne samo u Tramezzanijevoj eri, nego i kod Primorca, Vukasa, Tudora... Tu i tamo pokoji bljesak, poput dvije pobjede na Rujevici, a onda tuga i očaj kakav smo gledali i večeras, a i prije tri dana u Velikoj Gorici.

Ovom Hajduku ne bi pomogli ni Mourinho i Gvardiola skupa, jer više je kvalitetnih rješenja i preciznijih dodavanja večeras imao golman Gorice Banić, nego kompletna momčad Hajduka, izuzevši Marka Livaju. I baš kao što Mijo Caktaš nije uspijevao vući ovu slabašnu momčad na svojim leđima, ne mogu ni Livaja i Kalinić. Previše je tu balasta da bi bijeli brod uopće plovio...