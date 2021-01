Australski teniski trener Bob Brett preminuo je od raka u 68. godini života. Riječ je o jednom od najvećih teniskih trenera koji je do vrha doveo legendarnog Borisa Beckera, a imao je veliki utjecaj i na hrvatske tenisače.

Radio je s Goranom Ivaniševićem od 1991. do 1995. godine, a Goran mu je šest godina od rastanka sredio ulaznicu za legendarno finale Wimbledona protiv Patricka Raftera.

- Goran je bio vrhunski sportaš, volio je svoju zemlju. Nije rekao ni riječi na našem prvom sastanku, što mi je bilo čudno pa sam pokušao utvrditi što je s tim htio postići. Nisam mu se petljao u servis, već sam želio kanalizirati njegovu energiju na pozitivan način - govorio je Brett o Ivaniševiću.

Goran je pod Brettovom palicom igrao čak 17 finala i osvojio devet titula, ali i doživio dva posebno bolna poraza. Gubio je u finalu Wimbledona 1992. i 1994. od Agassija i Samprasa.

Na ulasku u novo stoljeće pomagao je tada mlađahnom Mariju Ančiću čiji su roditelji vozili 20 sati od Splita do San Rema za prvi sastanak s Brettom, a Ivanišević je Brettu 2004. godine doveo 15-godišnjeg Marina Čilića.

Čilić i Brett surađivali su devet godina, a kad je Marin osvojio US Open, Brett je bio jedan od prvih ljudi koje je nazvao. Doveo ga je do 9. mjesta 2013. godine, a zajedno su dogurali do Marinovog prvog polufinala Grand Slama, Australian Opena 2008. godine.

Ove godine osvojio je i ATP-ovu nagradu za trenersku karijeru, a preminuo je tijekom noći u krugu obitelji.