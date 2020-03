Umro je Branko Cikatić (65) legendarni 'hrvatski tigar'...

Umro je Branko Cikatić, jedan od najvećih u povijesti, legenda i uzor mnogima koji su krenuli u borilački sport. Potvrdio nam je tužnu vijest Predsjednik Saveza tajlandskog boksa Mario Franić koji je dugi niz godina bio njegov prijatelj i suborac.

Branko se dugo borio za život, splet nesretnih okolnosti doveo ga je prošle godine u vrlo teško zdravstveno stanje, neki su liječnici čak i digli ruke od njega, otpustili ga iz bolnice da kod kuće provede zadnje dane, no Brankov jaki organizam i ljubav supruge Ivane, kćeri Lucije i Maje te sina Bruna vratili su ga u život. Na žalost ne zadugo.

POGLEDAJTE JEDAN OD POSLJEDNJIH CIKATIĆEVIH VIDEA

'Od udaraca mu se stvorili krvni ugrušci'

Sve je počelo u svibnju 2018. godine, kad je legenda borilačkih sportova primljena na hitni odjel splitske bolnice zbog bolova u potkoljenicama, u kojima su mu se od udaraca tijekom karijere stvorili trombovi (krvni ugrušci op.p). Branko je liječen na odjelu za kardiologiju, no na žalost, jedan tromb mu je kroz krvotok došao u pluća i prouzročio plućnu emboliju.

Branko je bez svijesti prebačen na intenzivnu njegu, gdje mu se stanje dodatno zakompliciralo nakon što je preko katetera dobio sepsu. Bakterija mu je ušla u urin, potom i u krv, a nakon dugog ležanja dobio je i dekubitus...

Foto: Privatan album, Twitter

Borba za njegov život u splitskoj je bolnici trajala puna tri mjeseca, od svibnja do kolovoza prošle godine, tijekom kojih su ga selili s odjela na odjel, nakon čega je liječenje nastavio u kninskoj bolnici koja nije toliko opterećena pacijentima kao splitska i u kojoj postoji skrb za stacionarne pacijente.

Cikatić je u Kninu proveo dva mjeseca u kojima mu se stanje malo stabiliziralo, no daleko je to bilo od izlječenja. Javnost dugo nije znala što se događa, sve do javnog apela njegove kćeri za pomoć, tek tada je priča izašla na svjetlo dana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Liječio se nakon toga i u Zagrebu, krajem prošle godine dovezen je u nešto boljem stanju kući u Solin, gdje je obitelj vodila brigu o njemu. Na žalost, nije uspio...