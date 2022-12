Umro je Fabian O'Neill: Zidane ga je prozvao najtalentiranijim nogometašem svog doba...

U 49. godini života preminuo je bivši urugvajski reprezentativac i nogometaš Juventusa Fabian O'Neill. U bolnici mu više nije bilo spasa, nažalost, baš na Božić...

Tijekom nogometne karijere koju je započeo u urugvajskom Nacionalu, igrao je za Cagliari, a potom je prešao u Juventus gdje ga je veliki Zinedine Zidane proglasio najtalentiranijim nogometašem iako se u Torinu zadržao jednu godinu. Kasnije je još bio u Perugii te se vratio u Nacional. Za Urugvaj je nastupio 19 puta.

O'Neill je otvoreno priznao da je potrošio sav novac koji je zaradio, oko 14 milijuna dolara, na "spore konje, brze žene i alkohol"...

- Moji problemi, koji su se javljali tijekom godina, ostaju. Imao sam problema s alkoholom. Nakon operacije mjehura nisam smio dotaknuti čašu tri godine, ali sam izdržao samo mjesec dana. S klađenjem sam prestao jer više nemam novca za igru - govorio je.

Kada je završio u karijeru, novac je zarađivao kao konobar.

- Ništa više nemam. Potrošio sam 14 milijuna dolara. Tko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene. Siromašan sam, ali nisam nesretan. Glavno je da obitelj i ja imamo nešto za jesti. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat. Krivica je moja. Žene su se zaljubljivale u moje pijano partijanersko izdanje, da bi me kasnije pokušavale promijeniti. Nitko me nije mogao promijeniti. Čak i da su mi ponudili pomoć psihologa, odbio bih. Od mene su trenutno bogatije moje bivše žene.

Također, priznao je i da je namjestio dvije utakmice dok je igrao za Cagliari.

- Dok sam bio igrač Cagliarija, namjestio sam utakmicu s Chievom. I jednima i drugima je odgovarao remi u borbi za opstanak, a uz to smo od čelnika svojih klubova dobivali nagradu ako izborimo ostanak u ligi. Dogovorio sam s njihovim kapetanom remi, kao i sa svojim suigračima. Još smo i zaradili u kladionicama jer smo se kladili na neriješeno. U 87. minuti smo zabili pogodak za 2-1. Otišao sam do braniča Diega Lopeza i rekao mu: "Ispravi ovo, budi krivac za primljeni gol ili će nas ubiti!" I primili smo pogodak do kraja.

