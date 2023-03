Umro je legendarni francuski strijelac i rekorder Mundijala

Najbolji strijelac Svjetskog nogometnog prvenstva 1958. godine, Francuz Just Fontaine preminuo je u srijedu u dobi od 89 godina, objavila je njegova obitelj.

Foto: Charles Platiau

Fontaine je u šest utakmica odigranih na SP 1958. u Švedskoj postigao čak 13 pogodaka što je još uvijek rekordan broj golova za jednog igrača na jednom SP, a s tim je učinkom bio i rekorder po ukupnom broju pogodaka na svjetskim prvenstvima dok ga nije 1974. pretekao Nijemac Gerd Mueller koji je na dva SP-a (1970. i 1974.) ukupno postigao 14 golova.

Za Francusku je Fontaine ukupno odigrao 21 utakmicu i postigao 30 golova.

Za Reims igrao do 1962.

Fontaine je rođen u Marakešu, u tadašnjem Francuskom Maroku, a 1953. godine je stigao u Nicu za koju je igrao do 1956. godine kada je prešao u tada najjači francuski klub Reims. Za Reims je igrao do 1962. godine te je u 131 nastupu postigao 122 gola, dva je puta bio najbolji strijelac francuskog prvenstva, a u sezoni 1958/59. je postigao čak 10 pogodaka u Kupu prvaka predvodeći Reims do finala u kojemu je izgubio od Reala iz Madrida.

