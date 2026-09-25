Umro prvi MVP u NBA povijesti

Bob Pettit, prvi dobitnik nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) u povijesti NBA lige, umro je u 93. godini života, objavila je u četvrtak Košarkaška kuća slavnih, u koju je primljen 1971. godine.

Košarkaška kuća slavnih je ovog košarkaša opisala kao "velikana igre"; bio je prvi dobitnik nagrade za MVP-a, uvedene 1956. godine, a to je priznanje osvojio i drugi put 1959. godine.

Pettit je predvodio momčad St. Louis Hawksa do naslova NBA prvaka pobjedom nad Bostonom 1958. godine kada je zabio 50 koševa u odlučujućoj, šestoj utakmici serije, završenoj rezultatom 110:109.

Ovaj Amerikanac visok 2,06 metara, postao je i prvi igrač u povijesti NBA lige koji je premašio granicu od 20.000 postignutih koševa (karijeru je zaključio s ukupno 20.880 koševa). Dvaput je bio najbolji strijelac lige, a najbolji prosjek ostvario je u sezoni 1961./62., kada je postizao 31,1 koš po utakmici.