'Uništio je utakmicu!' Španjolci ganjali hrvatskog suca terenom

U Ateni je u petak odigrana druga polufinalna utakmica završnog turnira FIBA Lige prvaka između AEK-a i španjolske UCAM Murcie. Ispred 20 tisuća domaćih navijača Grci su tijesno slavili sa 77-75.

Najzanimljivije je bilo na kraju utakmice, kada je AEK-ov Delroy James napravio faul nad Sadielom Rojasom, no hrvatski sudac Srđan Dožai nije se oglasio, na što su Španjolci poludjeli.

- Čuo sam ih na liniji slobodnih bacanja da pričaju o faulu. Pokušaju sam zabiti tricu preko cijelog terena, no zaustavili su me. Rekli su da će me faulirati, ali sudac nije reagirao - rekao je razočarani Rojas pa dodao:

- Suci ne mogu biti savršeni, ali ovime smo mogli izboriti produžetke. Mi smo napravili što smo trebali, a suci su se vjerojatno bojali navijača. Mi nismo, mi smo se borili svake sekunde - zaključio je Amerikanac u dresu Murcije.

Njegov suigrač Augusto Lima bio je još žešći u optužbama:

- Prvi put se žalim na suca, ali jasno je što nam je napravio. Mi smo se borili i napravili dobar posao. Dva suca su bila manje-više dobra. Ali da, onaj je uništio igru.

Charlon Kloop je čak i odgurnuo hrvatskog suca odmah nakon utakmice. Ipak, situacija se ubrzo smirila. U finalu AEK igra protiv Monaca našeg Damjana Rudeža.