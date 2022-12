United blista nakon Ronaldova odlaska: 'Atmosfera je sjajna'

U Manchester Unitedu se konačno priča samo o nogometu. Brojne trzavice i loša atmosfera, koju je očito proizveo Cristiano Ronaldo sa svojim nezadovoljstvom, nestale su.

Portugalac je podignuo veliku buru u javnosti spornim intervjuom nakon kraja jesenskog dijela sezone. Iskritizirao je suigrače, trenera Ten Haga i klub. I sam je mogao pretpostaviti da to neće proći nekažnjeno. Trpjeli su njegove ispade i izljeve bijesa, no to nisu mogli. Raskinuli su ugovor s njim za vrijeme SP-a u Katru. I čini se, kupili mir u momčadi.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Na Boxing Day su 'crveni vragovi' pokazali znakove povratka u formu uvjerljivom pobjedom nad Nottingham Forestom (3-0). Ronaldo je jedan od najvećih u povijesti, Unitedu je donio brojne trofeje, no u posljednje dvije sezone postao je uteg. I mnogi žale što je na ovakav način otišao iz kluba kojem je dao sve.

No, nogomet je ujedno i biznis. Život ide dalje, Ronaldo će uskoro potpisati za Al Nassr najveći ugovor u povijesti, a United se privikava na život bez njega.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Nakon uvjerljivog ulaska u proljetni dio sezone, Christiana Eriksena upitali su o Ronaldu. Pričao je samo biranim riječima.

- Prije svega moram reći kako smo svi tužni što Cristiano Ronaldo nije više dio kluba - njegova ostavština u ovom klubu je nešto posebno. Jako sam sretan što sam imao priliku igrati s njim u mojoj karijeri - rekao je Danac.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Osvrnuo se i na aktualnu situaciju uz klubu, a tu se da iščitati između redaka kako je očito svima laknulo jer nema više trule jabuke u svlačionici.

- Sada smo u dobroj situaciji. Početak sezone je bio dosta drukčiji i teži za nas. U nekim utakmicama smo previše griješili, ali mislim da smo se od tada posložili te da gradimo pravu momčad. Osjeti se to u grupi, osjećamo da sustav funkcionira, a to je nešto u što morate vjerovati i mislim da to i radimo. Atmosfera je dobra, puno igrača se vratilo sa Svjetskog prvenstva i uklopilo u momčad, a definitivno pomaže i pobjeđivanje u utakmicama - kazao je Eriksen.

