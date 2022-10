United će uskoro odlučiti što s Ronaldom: Evo koliko će mu morati platiti u slučaju raskida

Kada je protiv Tottenhama naprasno napustio teren i pobjegao u svlačionicu nekoliko minuta prije kraja utakmice, Cristiano Ronaldo (37) je vrlo vjerojatno sam sebi otvorio vrata na odlasku iz Manchester Uniteda. Kroz koja je ušao prije godinu dana kao veliki miljenik navijača i zvijezda koja će vratiti klubu stari sjaj. No zapravo, trenutno nema nikakav značaj u Unitedu i to ga frustrira, a njegov ugled se strmoglavio do te mjere da ga nitko ne želi. Zbog ega i teškog temperamenta, ali i ogromne plaće.

Ten Hag ga je suspendirao pa je Ronaldo propustio utakmicu protiv Chelseaja (1-1), a u ponedjeljak poslijepodne imat će sastanak s da vide kako dalje. Jer ovako očito više ne ide.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Portugalcu istječe ugovor na ljeto pa postoji mogućnost da ga klub proda. Jedan je od najboljih igrača 'crvenih vragova' u povijesti, ostavio je ogroman trag i koliko ga klub cijeni, pokazao je prošle sezone kada ga je vratio. No, Ronaldo je počeo unositi nemir i nezadovoljstvo u svlačionicu, bijesan je zbog svog statusa, a uostalom još na ljeto htio je otići s Old Trafforda pa ga klub nije pustio. Očito je bila pogreška zadržati takvog igrača u kojem kipti.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Želi li ga itko dovesti? Sporting Lisabon uvijek je opcija. Pogotovo u ovoj poodmakloj fazi kada je pitanje hoće li se ikada vratiti u staru formu. Nogometni učinak više baš i ne može donijeti, a sad tu ostane veliko iskustvo i marketinški magnet koji donosi sa sobom. Koji je enorman. No, nitko se ne usudi dovesti igrača koji može srušiti atmosferu u svlačionici zbog nezadovoljstva. A to se upravo dogodilo Unitedu koji mu je dao šansu. Problem je i velika plaća koju bi malo tko pristao platiti.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Engleski mediji pišu kako Manchester United razmišlja i o prijevremenom raskidu ugovora. A u tome slučaju bi morali dobrano isprazniti blagajnu. Prema klauzuli, Ronaldu bi morali isplatiti 11 milijuna eura.

Neprocjenjivo je iskustvo i znanje koje Cristiano donosi pa ako pristane na novu ulogu igrača s klupe koji više sudjeluje sa savjetima i u mentoriranju suigrača, hoće li United zadržati svoju legendu, oprostiti mu grijehe i dati mu još jednu šansu, znat ćemo više nakon današnjeg sastanka.

