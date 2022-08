United u krizi, a on u svome poslu: Ronaldo otvorio peti hotel, evo koliko košta noćenje

Za jedan sat zaradi 84 tisuće eura, nakon jednog tjedna bude bogatiji za više od pola milijuna eura, a koliko onda zarađuje mjesečno? Pa, na računu se pojavi 2,5 milijuna eura. Računica je to plaće Cristiana Ronalda (36) koji godišnje od ugovora u Manchester Unitedu utrži čak 30 milijuna eura.

No, to je samo od ugovora u klubu. A gdje su još sponzori, bonusi i njegovi osobni prihodi. Ugledni Forbes piše kako je Portugalac u cijeloj karijeri zaradio preko 500 milijuna dolara. No, nije stao samo na tome pa se bacio i u poduzetničke vode.

Portugalac je prije dvije godine uložio 25 milijuna eura i postao je 50-postotni vlasnik klinike 'Insparya Global Hair Medical Clinic SL', koja se bavi presađivanjem kose, a vlasnik je i četiri hotela CR7 koji se nalaze u New Yorku, Madeiri, Lisabonu i Madridu. Baš kao svaki pravi poduzetnik, Ronaldo želi proširiti svoje carstvo pa je otvorio novi hotel i to u Marakešu u Maroku u suradnji s Pestana Grupom.

I to sve u jeku velike krize koja pogađa Manchester United. Ronaldo već neko vrijeme forsira transfer, čelnici ga ne puštaju, klub igra gore nego ikada, no njega baš i nije briga. On se posvetio svojem privatnom biznisu.

Luksuzna građevina ima 174 sobe koje su najmodernije opremljene sa svime što treba jednome gostu. Inače, sobe se razlikuju po veličini, ali i raskošnosti. Pa tako možete prespavati u CR7 sobi, što je osnovna ponuda, tu je i CR7 Superior, CR7 Superior Avenue, CR7 Junior Suite, CR7 Junior Suite Avenue...

Hotel je opremljen wellneseom i Spa, ogromne prostorije za sastanke za poslovnjake koji su na poslovnom putu, bazen i naravno - teretana. A cijene baš i nisu toliko paprene koliko su mnogi očekivali već su pristupnije većem broju ljudi. Noćenje košta između 180 i 400 eura, naravno ovisno o tome kakav luksuz želite.

Krov hotela krasi bazen, a pogled je božanstven. Prostiru se planine Atlas čija bajkovitost oduzima dah. Kod Cristiana na stolu ćete pronaći samo zdravu probiranu i najfiniju domaću hranu, nikakve pizze ili neki drugi junk food. Naravno, takvo nešto nećete pronaći niti u njegovom hotelu koji se vodi motom 'zdravo tijelo, zdrav duhu'. Na meniju je brdo povrća i samo domaće meso, uz voće, smoothie...

I tek što su otvorili, na vrata bi im mogla pokucati prva nagrada. Hotel CR7 nominiran je za najbolji novi hotel u Africi 2022. godine prema World Travel Awardsu.

- Kada sam otvorio prvi hotel s grupom Pestana 2016., naša je ambicija bila stvoriti međunarodni brend. Sve je krenulo u Madeiri, mojem domu, pa smo se proširili na Lisabon, Madrid i New York. Ovo će nam biti peti grad, ali to je za mene više od broja. Ovaj novi hotel predstavlja povezanost sa zemljom prema kojoj gajim veliku ljubav i gdje sam uvijek dobrodošao - rekao je Ronaldo.

