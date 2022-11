Unuk Muhammada Alija bori se na istoj priredbi kao Delija

PFL će 25. studenog održati finale sezone. Na eventu u New Yorku nastupit će i najbolji hrvatski teškaš, Dubrovčanin Ante Delija. Protivnik u finalu turnira bit će mu Brazilac Matheus Scheffel, kojega je Delija već pobijedio na startu turnira, u grupnoj fazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Najava Delijine borbe

Na istom eventu u New Yorku nastupit će i Biaggio Ali Walsh (24). Radi se o unuku legendarnog Muhammada Alija. On je s PFL-om ovog ljeta potpisao ugovor. Ima dvije amaterske borbe (1-1).

Biaggio će se boriti protiv Toma Graessera, a meč će također biti klasificiran kao amaterska MMA borba. Bori se u lakoj kategoriji. Biaggio je za MMA Junkie otkrio kako se nosi s ulogom unuka jednoj takvoj veličini.

- Uživam u tome. Volim pričati o svom djedu i volim svog djeda. Toliko puno zajedničkih sjećanja imamo, a pričajući o njemu dobivam dodatnu inspiraciju. Stoga svaki put rado prihvaćam spominjanje toga da sam mu unuk. Ali ja sam ujedno i Biaggio Ali Walsh, a zato sam ovdje gdje jesam - rekao je pa pojasnio:

- Pokušavam izgraditi svoje ime i svoju ostavštinu. Na kraju dana, to je nešto što svaki borac pokušava, a ja nisam ništa drukčiji. Samo imam slavnog djeda.

Zatim je otkrio kako ga akcije njegovog djeda izvan ringa inspiriraju još više.

- Mislim da onaj dio nevezan za sport još jače djeluje na mene. Naravno da je on bio sjajan boksač, posjedovao je odličan trash talk također. On je to zapravo i započeo, ali izvan ringa, on je bio najpristojnija i najbolja osoba koju možete upoznati - rekao je pa zaključio:

- Nikada nije odbio dati autogram, niti je ikad odbio rukovanje. On bi se upoznao s nekim i popravio bi im cijeli dan. Mislim da je to dio koji mi je još draži.

Biaggio je rođen u Chicago. Otac mu je Robert Walsh, a majka Rasheda Ali, kći pokojnog boksača. Muhammad je Rashedu dobio u braku s američkom glumicom Khalilah Camacho Ali.

