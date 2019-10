Upao u bus umjesto Šimunića i postao najskuplji igrač Dinama

Prije pet godina svjetski poznatu nogometnu školu La Masiju u Barceloni zamijenio je maksimirskim terenima, a imao je tek 16. Danas je Dani Olmo (21)najskuplji igrač Dinama i vjerojatni novi vlasnik rekordnog transfera “modrih”.

Dani Olmo (21) najspominjanije je ime u svjetskim medijima iz 'modre' svlačionice. Od dječaka iz La Masije koje je na Maksimir stigao još 'zelen' pa sve do glavnog motora aktualnih hrvatskih prvaka i kapetana mlade španjolske nogometne reprezentacije.

Debitirao je za seniorsku momčad Dinama prije točno 5 godina. I to je bilo sasvim slučajno. Na Memorijalnom turniru Blago Zadro Dinamo je pobijedio Vukovar 3-1, a u igru je ušao u 65. minuti umjesto Andrijaševića ušao Dani Olmo. Olmo je svoje mjesto u autobusu za Vukovar našao umjesto Josipa Šimunića koji je u Zagrebu ostao zbog, kako su u Dinamu objasnili, privatnih razloga.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I nakon toga je krenuo zlatnim slovima ostavljati trag o povijesnim knjigama Dinama. Sad proživljava najbolje dane dosadašnje karijere, ali kad je napuštao rodnu Kataloniju, prolazio je kroz teško razdoblje. Najbolje to zna otac Miguel (53).

Novac nije bio bitan

- Dani mi je uvijek govorio kako mu je odlazak iz Barcelone bila najteža odluka u životu. Nije ju donio u kratko vrijeme, nego je o njoj puno promišljao i vagao. Jako važnu ulogu u transferu iz Barcelone u Dinamo odigrao je menadžer Andy Bara, koji nam je u ono vrijeme predstavio Dinamo i njegov projekt. Novac u toj dobi ne smije igrati važnu ulogu. Da je do toga, išli bismo u Englesku. Puno mladih nogometaša je i otišlo, ali na kraju je malo njih uspjelo kao profesionalci. Pet godina kasnije sretni smo što smo tako odlučili - rekao nam je svojevremeno tata Olmo.

Nesvakidašnji je potez da igrač iz ponajboljeg svjetskoga kluba dođe igrati nogomet u Hrvatsku i obitelji je, ne samo zbog prilagodbe na novu sredinu, bilo teško.

Foto: gnkdinamo.hr

- Ljudi iz nogometa govorili su mi da sam izgubio glavu, da sam lud! Ali odluku sam donio mirnoćom koju mi je Dani prenio. Odlučivali smo o preseljenju nedugo nakon što je umro moj prijatelj Tito Vilanova, bivši trener Barcelone. Nije bilo nikoga tko bi stao iza njega i obećao mu da će biti važan dio momčadi. Govorili su tek kako će jednom tjedno postupno moći trenirati s prvim sastavom. No do toga ipak nije došlo, a u Dinamu je od početka dobio šansu stalno trenirati s prvotimcima. To mu je jako pomoglo u razvoju - kaže.

Prve dvije i pol godine u Zagrebu Dani je živio s majkom Dorom, otac je tad radio kao trener u Španjolskoj, a u Hrvatsku je stigao i dvije godine stariji brat Carlos (23), koji danas igra u drugoj momčadi Dinama. Cijela je obitelj bila velika podrška Daniju kad je napuštao Kataloniju, a baš je on jedan od najzaslužnijih što je Dani uzeo loptu u noge.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U djetinjstvu je uvijek bio uz loptu. Obojica su imali strast za nogometom i nikakve druge igre nisu im bile prioritet. Dani je počeo trenirati nogomet vrlo mlad, prva momčad bila mu je Mercantil, gdje stasaju mladi igrači. Kasnije je otišao u Terrassu i tamo je napredovao igrajući sa starijom djecom. Jednu je sezonu boravio u Espanyolu, gdje je bio najbolji strijelac. Kao otac teško mogu biti objektivan, ali vidio sam od malena da on ima drugačiji način gledanja na nogomet i življenja s njim od ostale djece - kaže.

Analiziraju svaku utakmicu

Danas on živi uz Danija i pomaže mu na psihološkom planu.

- Uključen sam i u stvari vezane uz Danijevo zastupanje, s menadžerima Juanmom Lópezom i Andyjem Barom, ali prioritet su mi Danijeve potrebe, da budem s njim i da radimo individualno. Ne razgovaramo kao otac i sin nego kao trener i igrač. Analiziramo utakmice bez zadiranja u taktiku jer jako poštujem Nenada Bjelicu, kao što sam i prošle trenere. Ocjenjujemo odluke koje je donosio na terenu. To je važan faktor u nogometu, kako bi se se još bolje razvio - kaže Miguel i otkriva kako je oprezan u kritici...

Foto: Instagram

- Ne kritiziram Danija vruće glave. Kad odigra dobro, pohvalim ga, a kad ne odigra, pričekamo idući dan - nasmijao se Miguel Olmo.

Videoigre umjesto izlazaka

Dani je u javnim istupima uvijek djelovao kao osoba koja nije sklona izlascima i provodima, a to je potvrdio i njegov otac.

- On 24 sata na dan misli na nogomet, što me veseli. Ne možeš biti nogometaš samo kad treniraš i ne čuvati se, ne spavati dovoljno i slično. Dani nije tip osobe koja voli izlaziti iako je dovoljno star da bi to mogao raditi. Sviđa mu se družiti se s prijateljima, uživati s obitelji kad ima priliku i igrati PlayStation. Totalno je koncentriran na nogomet.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Tijekom pet godina u Zagrebu Dani je vrlo dobro naučio hrvatski. Prvo je imao privatnog učitelja, okušao se i u našoj školi, ali ništa nije razumio pa je odustao. Uz hrvatski, učio je engleski i upisao dopisni studij u Kataloniji.- Meni jezik ide puno teže. Hrvatski je vrlo, vrlo težak i nedostajalo mi je vremena da se tome više posvetim. Danas ga čujem kako govori i zvuči baš dobro. Meni ga je puno lakše razumjeti nego govoriti. Tako je to s nama Španjolcima - nasmijao se Miguel Olmo.

Kapetan španjolske mlade reprezentacije i 'motor' Dinama

U seniorskom sastavu 'modrih' od tog je dana skupio 113 nastupa. Zabio je 31 gol te podijelio 26 asistencija. Četiri je puta bio prvak Hrvatske (14/15, 15/16, 17/18, 18/19) te je tri puta s Dinamom osvajao Hrvatski kup (14/15, 15/16, 17/18). Dočekao je proljeće u Europi s 'modrima', a ove sezone u redovima momčadi s Maksimira igra i Ligu prvaka, a ima nade da s njima dočeka i još jedno europsko proljeće.

U mladoj reprezentaciji Španjolske svojim je trudom i zalaganjem zaslužio biti kapetan, a postao je i prvak Europe. Izgleda da je Dani Olmo jako dobro odvagnuo kad je prelazio u Dinamo. Dokazao se na najbolji mogući način i pokazao kako njegova kvaliteta nije nikad bila upitna, te da i preko 'male scene' može doći do 'najvećih svjetskih ekrana'.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

S Dinamom ima ugovor do 2021., a Maksimir bi mogao napustiti ove zime ili sljedećeg ljeta. Ako Dinamo izbori novo proljeće u Europi, mogao bi ipak pričekati do ljeta. Ali o tom - potom...