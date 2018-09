Upozorenje za Kovača: Niko će morati prilagoditi rotaciju...

Ne računamo li International Champions Cup koji je nekakvo poluslužbeno natjecanje i služi klubovima primarno kao priprema za novu sezonu, Bayern je jedini put bez pobjede u službenim utakmicama ostao sad u utorak. Kod kuće su kiksali i odigrali neriješeno s Augsburgom (1:1).

No iako je to prvi krivi korak momčadi Nike Kovača, bivši Bayernov igrač Stefan Effenberg u svojoj je kolumni za T-online dao savjet hrvatskom treneru.

- Naravno da 1:1 s Augsburgom nije kraj svijeta, ali je možda hitac upozorenja. Vidjelo se da će Niko Kovač morati prilagoditi rotaciju u sljedećim tjednima iako su neki igrači zasigurno umorni - smatra Effenberg.

- Jednostavno je napravio previše promjena, čak pet, u momčadi u odnosu na utakmicu sa Schalkeom. A posebno se vidjelo neigranje Lewandowskog i pokazalo se da im je u trenutačnoj situaciji potreban jedan napadač. Fokus mora biti na stvaranju što veće razlike u ligi i osvajanju skupine Lige prvaka. A ovi koji love Bayerna u Bundesligi udaljeni su samo jednu pobjedu. Sad je samo potrebno dogurati do reprezentativne stanke, a nakon toga može Kovač još rotirati - ističe bivši Bayernovac.

Dotaknuo se neizravno Kovača u još jednom primjeru. Bavio se u kolumni Mariom Götzeom i kako prolazi kroz teške trenutke u karijeri i usporedio to s Renatom Sanchesom iz Bayerna koji je također imao svojih problema otkako je stigao u bavarskog velikana.

- Tu se vidi koliko je bitno povjerenje trenera. To je ključ za igrače i njihove predstave. Sanches je svašta prošao, ali je sad dobio povjerenje Nike Kovača i on mu to uzvraća na terenu. Na kraju krajeva, ima ono nešto što je nedostajalo Bayernu. Može vući loptu 50-60 metara, zbog čega ga Kovač uspoređuje s Lotharom Matthäusom - primjećuje Effenberg.