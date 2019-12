Ups! Rukometašici Angole su ispale grudi tijekom utakmice

U Japanu je u tijeku Svjetsko prvenstvo rukometašica. Iznenađenja ima standardno, a jedno od većih napravila je Angola koja je s čak 33-24 pobijedila Sloveniju koja je, pak, na startu iznenadila jaku Nizozemsku.

A u tijeku dvoboja Angole i Slovenije jedna angolska rukometašica doživjela je trenutak neugodnosti. Dok ju je protivnica pokušavala dići s parketa, izvirila joj je bradavica. Naravno, kamere ne bi bile kamere da to nisu zabilježile.

Afrikankama je to bila prva pobjeda s kojom su u solidnoj poziciji za prolazak što bi bilo veliko iznenađenje u skupini u kojoj su još Norveška i Srbija te autsajder Kuba.

Crnogorke pariraju Furiji (Skupina C)

Nakon tri odigrana susreta u svim skupinama Crna Gora je u skupini C izjednačena s jakim Španjolkama sa šest bodova i sve tri pobjede, a sljedeće su im protivnice Kazahstanke koje ne bi trebale biti veliki problem za hrvatske susjede budući da su do sada ostale bez ijednog boda sa sva tri poraza u nizu.

Ekipa Pera Johansona svladala je izabranice Larsa Rasmusena s taman jednim golom prednosti 25-24 (13-12). Gol odluke postigla je Katarina Bulatović 1 minutu i 20 sekundi prije kraja, za plus 2 (25-23), a obrana Marte Batinović najavila je slavlje Crnogorki. Bila je to prava rukometna bitka. Osim plus tri na polovici utakmice za Crnogorke, ostatak utakmice igralo se gol za gol kidajući živce i publici i igračicama.

Španjolska je pobijedila Senegal 29-20, dok je Rumunjska bila bolja od Kazahstana 22-20.

Norveška slomila Srbiju (Skupina A)

Reprezentacija Srbije poražena je od Norveške 28-25 (13-12) unatoč dobroj igri. Srbija je trenutno treća u skupini što im i dalje donosi prolazak u dalju fazu natjecanja, no morat će se boriti sa Slovenijom i Nizozemskom koje lako mogu (uz vodeću Norvešku, 6 bodova) popuniti prva tri mjesta.

Ljubomira Obradovića, izbornik Srbije, dobro je pripremio svoju momčad koja se čvrsto suprotstavila možda i najjačoj reprezentaciji ženskog rukometa posljednjih deset godina. Tek je crveni karton Marije Obradović zaustavio dominaciju Srpkinja koje su još u 23. minut susreta imale vodstvo s 11-9.

Norvežanke su preuzele dominaciju, Silje Solberg se razbranila, a Stine Oftedal raspucala, no dvije minute do kraja srpska reprezentacija imala je šansu doći na minus jedan, no sudačke odluke uzrujale su klupu koja je potom dobila isključenja zajedno s Draganom Cvijić što je Norveškoj omogućilo mirnu završnicu.

Nizozemska je deklasirala posljednjeplasiranu Kubu 51-23, a šokantno, ali istinito, Slovenija je izgubila od Angole 33-24.

Na Svjetskom prvenstvu za žene u trećem kolu susreta prvog kruga natjecanja u Japanu, zanimljiv susret odigrala je reprezentacija Francuske koja je u potpunosti deklasirala Australiju rezultatom 46-7, a slično su prošle i reprezentativke Konga koje su s 21 golom razlike izgubile od Rusije (34-13).

Njemačka prva, a jedva protiv Danske (Skupina B)

Iako su Njemice prve sa sve tri pobjede, u skupini Dansku su dobile s tek jednim golom razlike 26-25. Ipak, imaju Dankinje još uvijek šansi za prolazak dalje jer ih samo gol-razlika dijeli od trećeg mjesta spasa.

U skupini Njemice sa samo jednim bodom manje slijedi Južna Koreja koja je svladala Brazil 33-27, dok su Francuskinje deklasirale Australiju 46-7, slično kao što su ih krug ranije dobile Njemice 34-8.

Ruskinje i Šveđanke dominantne (Skupina D)

Po šest bodova imaju prvoplasirana Rusija i Švedska sa sve tri pobjede, dok je Japan u posljednjem susretu posrnuo upravo protiv Šveđanki 34-26.

U donjem domu skupine nalaze se Argentina s jednom pobjedom te Kina i Kongo bez ijednog boda.

Prve tri idu dalje

Nakon prvoga kruga tri najbolje ekipe iz svake skupine idu dalje.

Podjela po skupinama:

A: Nizozemska, Norveška, Srbija, Slovenija, Angola, Kuba,

B: Francuska, Danska, Njemačka, Koreja, Brazil, Australija,

C: Rumunjska, Mađarska, Crna Gora, Španjolska, Senegal, Kazahstan

D: Rusija, Švedska, Japan, Kina, Argentina, Kongo

Službeni domaćin svjetskog prvenstva je grad Kumamoto, koji je bio i organizator muškog Svjetskog prvenstva 1997. godine. Uz Kumamoto, koji ima tri dvorane, gradovi domaćini su Yatsuchiro i Yamaga.