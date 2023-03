Urušava se PSG-ov raj: Bijesni Leo Messi napustio trening, trener ga molio da se vrati!

PSG će i ove sezone osvojiti francusko prvenstvo, no taj trofej više gotovo nikoga ne zadovoljava. Razlog zašto su bogati Katari s petrodolarima ušli u klub 2012. godine je uspostavljanje dominacije u europskom nogometu i u konačnici - osvajanje Lige prvaka.

I ove sezone ostali su daleko od svog jedinog cilja. Francuski prvak izletio je iz osmine finala Lige prvaka od Bayerna, a taj poraz unio je kaos u svlačionicu. Kylian Mbappé navodno opet razmišlja o odlasku, a sve isfrustriraniji je i Leo Messi, jedan od najvećih kojemu na ljeto istječe ugovor. Nema naznaka hoće li potpisati novi, ali sudeći po posljednjem treningu, sve je manja nada.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Kako pišu francuski mediji, argentinski čarobnjak navodno je u petak demonstrativno napustio trening PSG-a nakon rasprave s trenerom Christianom Galtierom. Nije poznato zašto je to napravio i koji je razlog njegove ljutnje, no očito je kako u Messiju kipti već dulje vrijeme, a pariški raj se polako urušava. Trener ga je molio da se predomisli, ali Leo ga nije poslušao.

Došao je u Pariz osvojiti Ligu prvaka, trofej na koji čeka od 2015. godine. Kompletirao je trio iz snova s Mbappéom i Neymarom, no nogomet se ne igra bez razloga s 11 igrača. Sve manjkavosti i neuigranost ove momčadi opet su došle do izražaja protiv Bayerna. Vrlo tanak vezni red i kratka klupa jednostavno nisu dovoljni kako bi se nadmetali s najjačim klubovima u Europi.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Što ti vrijede najbolji igrači svijeta u napadu kada to ostatak momčadi ne može pratiti. Morat će očito utući novih stotinjak milijuna eura kako bi 'klempavi' trofej bio nešto bliže, no pitanje je hoće li tu biti Messi i Mbappé. No, kada Katarani izvade ček s podebljanim iznosom, sumnjamo da će se dugo premišljati.

Argentincu ugovor istječe na ljeto. Pregovori još nisu započeli i možda je to glavni razlog njegove frustracije. Je li to bilo samo kratkotrajno nezadovoljstvo ili početak njegova oproštaja, odgovor će nam dati dalja budućnost, a za početak je pitanje hoće li Messi uopće nastupiti u subotu kada će PSG na svome terenu ugostiti Rennes u 28. kolu francuskog prvenstva.



