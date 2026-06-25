24SATA U SAD-U
USA REPORT 24SATA Trčali smo kultnim 'Rocky stepenicama' u Philadelphiji: 'Grad sporta...'
PHILADELPHIA: Naš reporter Tomislav Gabelić nalazi se u Philadelphiji gdje Hrvatska u subotu navečer igra svoju posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane. Potrčao je legendarnim Rockyjevim stepenicama i popeo se do kipa boksača kojeg je proslavio Stallone. "Philadelphia je grad sporta, sve četiri velike momčadi iz grada osvajale su naslove, ali naslov u nogometnoj ligi, MLS-u, još čekaju", kaže Gabelić. U ostatku snimke pogledajte najvažnije stvari oko Philadelphije...