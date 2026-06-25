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24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Trčali smo kultnim 'Rocky stepenicama' u Philadelphiji: 'Grad sporta...'

PHILADELPHIA: Naš reporter Tomislav Gabelić nalazi se u Philadelphiji gdje Hrvatska u subotu navečer igra svoju posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane. Potrčao je legendarnim Rockyjevim stepenicama i popeo se do kipa boksača kojeg je proslavio Stallone. "Philadelphia je grad sporta, sve četiri velike momčadi iz grada osvajale su naslove, ali naslov u nogometnoj ligi, MLS-u, još čekaju", kaže Gabelić. U ostatku snimke pogledajte najvažnije stvari oko Philadelphije...

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SUDJELOVALO 3000 VOJNIKA

VIDEO Borbena moć 26 na Žirju: Hrvatska vojska pokazala borbeno djelovanje na moru

Danas smo mogli vidjeti združenu borbenu moć i kopnene vojske i našeg ratnog zrakoplovstva ali i mornarice - rekao je Anušić. Tihomir Kundid istaknuo je kako je vježba napravljena po realnom scenariju koji oslikava i demonstrira sve sposobnosti vojske. Sudjelovalo je preko 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava, niza topničkih i raketnih sustava, borbenih i neborbenih vozila.

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Borbena moć 26 na Žirju – Hrvatska vojska demonstrirala združeno borbeno djelovanje na moru VIDEO
Borbena moć 26 na Žirju – Hrvatska vojska demonstrirala združeno borbeno djelovanje na moru | Video: MORH
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o atmosferi unutar reprezentacije: 'Čim se ekipa skupi, ne treba nabrijavati'

Bivši nogometni reprezentativac, Hrvoje Vejić, gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Što nam je sve ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić o atmosferi unutar reprezentacije: 'Čim se ekipa skupi, ne treba nabrijavati' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
IDU DALJE PO PRVI PUT

VIDEO Pobjeda BiH slavila se i na Krku. Pogledajte bakljadu

Bosna i Hercegovina je pobjedom protiv Katra 3 - 1 po prvi put u svojoj povijesti prošla grupu. Feštalo se do jutra u Sarajevu, Zagrebu, ali i na Krku odakle dolazi video velike bakljade

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Navijači BiH otok Krk VIDEO
Navijači BiH otok Krk | Video: čitatelj/24sata
KARIZMATIČNA NAVIJAČICA

VIDEO 24sata su u Philadelphiji! Ivana iz Makedonije naš je fan: 'Idemo Hrvatska! Moja braća!'

Reporter 24sata nalazi se u Philadelphiji gdje će Hrvatska na stadionu Lincoln Financial Field igrati protiv Gane u subotu od 23 sata. Ondje je zatekao makedonsku konobaricu Ivanu iz Bitole koja navija za Hrvatsku

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Cura iz Bitole konobari u centru Philadephije VIDEO
Cura iz Bitole konobari u centru Philadephije | Video: 24sata/Tomislav Gabelic
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Legendarni Vjesnik otišao je u prošlost, nakon krvavog obračuna u bolnici je umro bivši HDZ-ovac i branitelj Milan Drač, Glavašu oduzeta odlikovanja, bivši direktor Vodoopskrbe pod izvidima Uskoka, policajac Aljoša spasio tisuće ljudi iz mora...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen! | Video: 24sata/Video

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