24SATA U SAD-U
USA REPORT 24SATA 'Vatreni' se družili s Malkovichem, a nakon još malo treninga lete u Dallas
ALEXANDRIA - Još jedan sunčan i vruć dan u Alexandriji! Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja u uobičajenom ritmu, trenira se jako, a u ponedjeljak oko 21.30 po našem vremenu "vatreni" će avionom krenuti u Dallas gdje ih očekuje dvoboj s Engleskom. Reprezentativce je uoči Engleske posjetio glumac John Malkovich, a više o tome zna reporter 24sata, Hrvoje Tironi, koji sve prati iz kampa repke