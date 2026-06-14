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24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' se družili s Malkovichem, a nakon još malo treninga lete u Dallas

ALEXANDRIA - Još jedan sunčan i vruć dan u Alexandriji! Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja u uobičajenom ritmu, trenira se jako, a u ponedjeljak oko 21.30 po našem vremenu "vatreni" će avionom krenuti u Dallas gdje ih očekuje dvoboj s Engleskom. Reprezentativce je uoči Engleske posjetio glumac John Malkovich, a više o tome zna reporter 24sata, Hrvoje Tironi, koji sve prati iz kampa repke

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NARANČASTO UPOZORENJE

VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

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Potop na sjeveru Hrvatske VIDEO
Potop na sjeveru Hrvatske | Video: Čitatelj 24sata
SNAŽNA OLUJA

VIDEO Sjever Hrvatske pogodilo je jako nevrijeme s tučom!

Varaždin i okolicu u popodnevnim satima nedjelje pogodilo je jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom. Lokalni portali javljaju kako je nevrijeme pogodilo i Ivanec i okolicu, navode kako je padala tuča veličine lješnjaka...

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Tuča u Varaždinu VIDEO
Tuča u Varaždinu | Video: Čitatelj 24sata
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Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom

SPLIT - U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte. Jedrilica je nakon sudara potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora.

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Kretanje katamarana u trenutku sudara VIDEO
Kretanje katamarana u trenutku sudara | Video: Marine Traffic
DRAMA NA JADRANU

Snimka nakon sudara brodica: 'Je*ate, čovik je u moru. Krvari'

SPLITSKA VRATA - "Kako ju je udario, odmah je potonula. Je*ate, čovik je u moru, krvari", rekao je čovjek koji je snimio sudar jedrilice i katamarana između Šolte i Brača. Policija je objavila da je troje ljudi poginulo, jedan čovjek je nestao...

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Sudar katamarana na Jadranu VIDEO
Sudar katamarana na Jadranu | Video: 24sata
STRAVA

VIDEO Drama u Zagrebu: 'Auto je eksplodirao. Gasili su požar'

ZAGREB - Na zagrebačkoj Zavrtnici izgorio je automobil, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je krenuo smeća u kontejneru, a zatim se proširio na automobil. Požar se dogodio u nedjelju nešto prije pet sati ujutro. "Auto je eksplodirao, vatrogasci su ga gasili", rekao nam je čitatelj koji je snimio požar automobila.

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Požar automobila u Zagrebu VIDEO
Požar automobila u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

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