USA REPORT Izbornik Dalić mora pronaći rješenje u veznom redu jer tu je Portugal najbolji!

24SATA U SAD-U

VIDEO Hrvati sreli 'Trumpa' ispred Bijele kuće, svi vjeruju u pobjedu protiv Portugala WASHINGTON DC - Naš reporter Tomislav Gabelić naišao je ispred Bijele kuće na hrvatske navijače koji su ondje ponosno pozirali s Trumpom. Naravno, nije riječ o pravom američkom predsjedniku, već o imitatoru koji se fotografira s turistima. Među hrvatskim navijačima vladala je samo pozitiva i svi su uvjereni u pobjedu protiv Portugala, a pridružio im se i Trump, makar bio samo imitator.

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