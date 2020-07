'Ušao sam u povijest Zvezde, ali igrao bih u Dinamu ili Hajduku'

Ognjen Mudrinski ostaje u Gorici, bio je rekorder srpske lige, a otac Radoslav mu je bio reprezentativac Srbije u šaranskom ribolovu. "Nemam ja živaca za to, a ni vremena, to zna trajati po par dana, haha"

<p><strong>Gorica </strong>i njezin sportski direktor <strong>Mindaugas Nikoličius</strong> baš imaju nos za sjajne napadače. Bio je tu Lukasz Zwolinski koji sad rastura u Poljskoj, naslijedio ga je stasiti Senegalac <strong>Cherif Ndiaye</strong>, a svoju kvalitetu potvrdio je i Srbin <strong>Ognjen Mudrinski</strong> (28). U 1. HNL je u 12 utakmica (465 minuta) postigao četiri gola i namjestio dva. Brojke su egzaktne, Vojvođaninu za gol treba 116 minuta.</p><p>- Tu sam od siječnju, prihvatili su me sjajno svi u klubu, suigrači. Osjećam se kao da sam tu cijeli život, baš sam sretan zbog toga. Nisam pogriješio s izborom kluba, iako sam ugovor o posudbi potpisao doslovno u posljednjim trenucima prijelaznog roka jer u Jagielloniji nisu računali u mene. Dogovorili smo se u pet minuta - počeo je Mudrinski.</p><h2>Pogledajte video: Slavlje nogometaša Gorice u svlačionici</h2><h2>'Rijeka me pokušala preoteti'</h2><p>Oni upućeniji znaju da je kvalitetnog srpskog napadača pokušala preoteti <strong>Rijeka</strong>.</p><p>- Tako je. Baš kad sam dogovorio sve uvjete s Goricom, nazvao me jedan agent iz Srbije i pitao me želim li doći u Rijeku. Odbio sam, nisam mogao jer sam već obećao ljudima iz Gorice. Čovjek mi se zahvalio i nakon 10 minuta opet nazvao, pokušavao me još nagovoriti, ali nisam se dao. Ne žalim uopće za tim - otkriva srpski napadač.</p><h2>'Petev se prema meni ponio "nenogometno'</h2><p>U Jagielloniji ga je prekrižio <strong>Ivajlo Petev</strong>, bugarski stručnjak koji se baš i nije dokazao u Dinamu. Zanimalo nas je zamjera li mu što Mudrinski.</p><p>- Vidi, radio sam s njim tri tjedna, na početku zimskih priprema. Mislio sam da ću s njim imati dobru komunikaciju, ipak je čovjek s Balkana, zna jezik. Tad je u klubu bilo šest ili sedam igrača s ovih prostora, ali brzo je Petev prekrižio nas četvoricu. Ne mogu reći da sam otjeran, ali prebacili su me u B momčad. Sve je bilo dobro do povratka s priprema, a onda su me Petev i predsjednik pozvali na sastanak i priopćili mi da dovode <strong>Jakova Puljića </strong>koji će biti broj 1. Bilo bi to sve OK, da mi Petev sat vremena ranije nije rekao da na mene najozbiljnije računa. Nakon tog sastanka poslali su mi poruku da sam u B momčadi i da pronađem novi klub - otkriva surovost profesionalizma napadač Gorice pa dodaje:</p><p>- Ne mogu reći da Petevu zamjeram, nisam takav čovjek, ali... Moglo se to puno bezbolnije riješiti, na neki drugi način. Povrijedilo me kako je to sve ispalo, ali Bože moj... Kad se na takav "nenogometni" način ponesu prema tebi to boli.</p><p>Stigao je Mudrinski u Goricu kao rekorder. Naime, bio je najbolji strijelac u povijesti srpske <strong>Superlige </strong>sa 65 golova.</p><p>- Nisam više najbolji, prestigao me nedavno <strong>Andrija Kaluđerović</strong> (bivši igrač Intera iz Zaprešića, op. a.) - smije se Mudrinski, koji je u srpskoj ligi nastupao za Vojvodinu, Jagodinu, Čukarički, Spartak Suboticu i - Crvenu zvezdu - kaže Mudri, kako ga zovu, pa dodaje:</p><p>- Navijač sam Zvezde, nemam što skrivati. Svima nama u Srbiji je cilj zaigrati za Zvezdu ili "onaj drugi klub", haha. Dječački snovi su mi se ispunili kad sam zaigrao Zvezdu i postao jedini igrač u povijesti koji je na debiju postigao tri gola, nije to mala stvar. To je period karijere kojeg ću uvijek nositi u srcu.</p><h2>'Bruno Petković je strašan'</h2><p>Mudrinski je pravi veteran srpske lige, a sad je spoznao i snagu HNL-a.</p><p>- Nisam prije pratio 1. HNL. Tu i tamo bih na TV-u pogledao utakmice Dinama, Hajduka, ili Rijeke u Europi i to je to. Vaša liga je puno zanimljivija i jača jer ima manje klubova. Igrati četiri puta u sezoni protiv svih tih klubova, tu je i Lokomotiva... Jednostavno imaš više jakih utakmica. Baš sam zadovoljan kako sve to izgleda.</p><p>Jedan igrač "kupio" je Mudrinskog svojom kvalitetom...</p><p>-<strong> Bruno Petković</strong>! Strašan igrač, igrali smo s Dinamom prijateljsku utakmicu uoči nastavka sezone i impresionirao me svakim svojim dodirom, svojim kretnjama.</p><p>Mudrinski uživa u Hrvatskoj.</p><p>- Živim tu u Velikoj Gorici, kod Plesa. Jesam li imao kakvih neugodnosti? Ma ne, niti najmanjih problema nije bilo. Uopće nisam razmišljao o nekim negativnostima po dolasku u Hrvatsku, tu sam isključivo iz sportskih razloga. Šteta što baš i nisam imao slobodnog vremena za razgledati sve, svako malo smo u nekoj karanteni, ali baš mi je lijepo.</p><h2>'Ulovio sam kapitalca od 10 kilograma'</h2><p>Ognjenov otac <strong>Radoslav </strong>(48) također je bio napadač, vrstan nogometaš, ali i strastveni ribolovac, bio je reprezentativac Srbije u šaranskom ribolovu.</p><p>- Otac me prati kroz cijelu karijeru, dobro je upućen u sve. Bio je za to da dođem u sredinu gdje će me poštovati i gdje će računati na mene, podržao me u odluci da dođem u Veliku Goricu. Pecam li ja? Bio sam s ocem par puta na šaranskom pecanju, ali nemam ja živaca za to, a ni vremena. To zna trajati po par dana, haha, Otac je bio pravi "pecaroš", išao i na Svjetsko prvenstvo. Baš je ove godine postao opet prvak Srbije nakon dvije-tri godine. Ja više volim otići na neku rijeku i pecati babuške, to mi je zanimljivije. Najveći "kapitalac" kojeg sam ulovio imao je nekih desetak kilograma, bila je žestoka borba, imao sam i malu upalu mišića nakon tog - kazao je Mudrinski kroz smijeh pa dodao da svoje slobodno vrijeme uglavnom provodi čitajući knjige, gledajući serije ili u druženju s djevojkom.</p><p>Ostaje u Gorici, ispunila mu se želja, potpisao je novi ugovor.</p><p>Možete li se, kao navijač i bivši igrač Zvezde, zamisliti u Dinamu ili Hajduku?</p><p>- Uh, sad ste me zatekli, moram priznati da nisam nikad razmišljao o tome, ali zašto ne, mogu se zamisliti u tim klubovima. Ovdje sam iz sportskih razloga, ne razmišljam u nekom drugom smjeru - završio je simpatični mladić. </p>