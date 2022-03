Usik o odlasku iz Ukrajine: Rekli su mi da to napravim. Htio sam ostati i braniti svoju domovinu

Oleksandr Usik (35) je prije više od mjesec dana prekinuo boksačku karijeru i zamrznuo pregovore oko revanša s Anthonyjem Joshuom, uzeo puške u ruke i stao u obranu svoje Ukrajine protiv agresora Rusije.

Nitko nije ni razmišljao o meču s Joshuom, Usik je obećao da će braniti svoju zemlju dok kod agresora ne otjeraju iz Ukrajine. No, prije nekoliko dana stigla je iznenađujuća vijest. Usik je napustio Ukrajinu te otišao u jednu od europskih zemalja kako bi se pripremio za revanš protiv Joshue.

Muškarci od 18 do 60 godina ne smiju napustiti Ukrajinu, ali Usik je dobio odobrenje ministra sporta. Uz to, postoji izuzeće od zakona koje kaže da svaki roditelj koji ima troje ili više maloljetne djece smije napustiti zemlju, a Usik ima troje djece.

Boks mu nije bio ni na pameti, htio je obraniti svoj dom i svoju domovinu, ali prijatelji su ga nagovorili da prihvati meč. Ima priliku iz ringa upoznati cijeli svijet sa svime što se događa u Ukrajini.

Svjetski boksački prvak po WBA, WBO, IBF i IBO verziji će tako svoje titule braniti u lipnju protiv Joshue. Meč će najvjerojatnije biti u Saudijskoj Arabiji.

- Prijatelji su mi rekli da ću za Ukrajinu učiniti više boksajući nego pucajući. Iako, moja je želja bila da ostanem i branim svoju domovinu. Neću se dugo zadržati u Češkoj, prijatelji su već stigli, a većinu priprema ću odraditi na lokaciji predviđenoj za održavanje ove borbe - rekao je Usik, piše Sportarena.com.

Potresla ga je cijela situacija. Više od dva milijuna Ukrajinaca je u suzama napustilo svoje domove. No, mora se koncentrirati u potpunosti na borbu kako bi ponosno predstavio svoju domovinu.

- Nastojim trenirati i ne pratiti vijesti. Prijatelji su mi rekli da isključim telefon i koncentriram se na pripreme. Očekuju da za Ukrajinu priuštim jednu sjajnu izvedbu u ringu. Ne brinem toliko o pojasevima, samo brinem o tome kako pomoći Ukrajini - kazao je ukrajinski boksač.

Htio je braniti Ukrajinu do posljednje kapi krvi, ali odlučio je otići u ring i poslati poruku cijelom svijetu da zaustavi zločin u njegovoj zemlji.

- On je planetarno poznata osoba. Njegova se publika mjeri u stotinama milijuna ljudi diljem svijeta. On ima jedinstvenu priliku i globalnu platformu da pozove cijeli svijet da se ujedini oko Ukrajine kako bi zaustavili rat i obnovili mir u našem domu. Malo ljudi ima sposobnost prenijeti takvu poruku, a Oleksandr to radi kroz sport. Donio je tešku, ali ispravnu odluku. Njegovi ciljevi nisu samo u ringu, veći i daleko izvan njega. Moral je visok, a visoka je i motivacija. Pobijedit ćemo uz Božju pomoć - rekao je Usikov promotor Oleksandr Krasjuk

