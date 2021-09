Većina nogometaša je s 39 godina već u mirovini, neki skupljaju posljednje plodove svog rada u egzotičnim zemljama igrajući za 'žnj' klubove, a netko fizički izgleda kao da je u dvadesetima, igra za reprezentaciju i najbolji je igrač Milana. Taj netko je Zlatan Ibrahimović (39).

Švedski napadač ponovno je pozvan u švedsku reprezentaciju za kvalifikacijske utakmice za SP 2022. protiv Kosova i Grčke iako ga već neko vrijeme nema na travnjaku zbog ozljede koljena, zbog čega je i propustio Europsko prvenstvo.

Švedski izbornik Janne Andersson pozvao je u reprezentaciju Ibrahimovića, koji će 3. listopada navršiti 40 godina, nakon što je Švedska doživjela poraz 1-3 od Grčke poslije pobjede nad Španjolskom u rujanskom ciklusu kvalifikacija za SP.

- Odlučio sam ga uključiti jer se nadam i vjerujem da on može pridonijeti. Treba nam. Iza njega je razdoblje ozljeda, ali stanje je svakim danom sve bolje - objasnio je svoju odluku Andersson.

Ipak, pitanje je hoće li Ibra biti u stanju zaigrati za reprezentaciju jer je ove sezone odigrao tek jednu utakmicu i to pola sata u pobjedi protiv Lazija (2-0). I to mu je bilo dovoljno da zabije gol, no u toj utakmici opet se ozlijedio i zabrinuo navijače. Ove sezone je propustio čak šest utakmica, a upitan je i za susret drugog kola Lige prvaka protiv Atletico Madrida pa je teško vjerovati da će biti spreman za reprezentativno okupljanje.

Kako god, i sama njegova pojava bila bi od velikog značaja njegovim suigračima nakon neočekivanog poraza od Grčke. Riječ je o jednom od ponajboljih napadača na svijetu u posljednjih desetak godina, ali i najboljem strijelcu u povijesti reprezentacije (62) Švedske. Inače, Ibrahimović se u ožujku ove godine vratio iz reprezentativne mirovine i zaigrao prvi put nakon pet godina za repku.

Švedska je trenutačno druga u skupini B s devet bodova iza vodeće Španjolske i s tri boda prednosti ispred Grčke. Utakmica protiv Kosova je na rasporedu 9. listopada, a protiv Grčke tri dana kasnije i obje se igraju u Stockholmu.