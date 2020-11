Ušli u klub 100, vodeći strijelci lige, a bez gola iz jedanaesterca

Oršić najviše zabija Lokomotivi, Rijeci i Hajduku, a Gavranović više golova ima za Rijeku nego za Dinamo, a u karijeri je od 11 penala promašio čak pet! Od čega dva protiv Hajduka

<p>Pazite ovo: njih su dvojica vodeći strijelci lige, zabili su zajedno više od pola Dinamovih golova u HNL-u ove sezone, a ni jedan iz penala!</p><p><strong>Mario Gavranović</strong> (30) i <strong>Mislav Oršić</strong> (27) tandem je koji uništava suparničke obrane zadnje dvije godine. U nedjelju su uoči utakmice dobili dar za stoti nastup u Dinamu, a onda 'upalili motore' i torpedirali Istru (5-0). Gavro je zabio tri, a Orša jedan.</p><p>Gavro je prvi strijelac HNL-a s devet golova, dok Oršić dijeli drugo mjesto s Mierezom i Mudrinskim sa po šest.</p><p>Gavranović je u Dinamo stigao u zimi 2018. godine, kao najlošije čuvana tajna, iz ljutitog rivala Rijeke. Ništa neobično da je zagrizao udicu iz Maksimira jer nikad nije krio da je u njegovoj obitelji - a rodio se u Švicarskoj - kucalo Dinamovo srce.</p><p>Zabijao je golove u Ligi prvaka, Europskoj ligi, prvenstvu Hrvatske i Švicarske, kupovima Hrvatske, Njemačke i Švicarske, osvojio je i prvenstvo i Kup s Rijekom i Dinamom, a kupove i sa Schalkeom i Zürichom, zabijao za Dinamo, Rijeku, Zürich, Lugano, Yverdon, Xamax i Schalke, jedino nikad nije zabio gol u Bundesligi.</p><p>Zapravo, tek je u nedjelju nadmašio svoj učinak iz Züricha, kada je zabio 38. gol za Dinamo, u 102. nastupu. Za Zürich ih ima 37 u 110 utakmica, a još vrlo kratko na vrhu će njegove liste biti Rijeka, za koju je postigao 40 golova u 80 susreta.</p><p>Najopasniji je između 46. i 76. minute, najdraže su mu žrtve Inter, kojem je zabio 13 golova, dok je Osijeku i Hajduku zabio čak po 12, Lokomotivi 11, a trpa i svojim klubovima: Rijeci tri, Dinamu dva.</p><p>U životu je izveo 11 penala tijekom utakmica i prošao čak pet! Pogodio je tri u švicarskoj ligi za Zürich i tri u Hrvatskom kupu (dva za Dinamo, jedan za Rijeku), a promašio je protiv Hajduka i u dresu Dinama i u dresu Rijeke, još jedan za Rijeku i dva za Zürich.</p><p>Gavranović vrijedi milijun eura, a na listi strijelaca HNL-a svih vremena 37. je s 55 golova, jedan iza Marija Mandžukića i donedavnog Hajdukova trenera Harija Vukasa, ali od aktivnih HNL-ovaca ispred su samo Andrijašević, Benko, Caktaš i nepoderivi Krstanović.</p><p>I Oršić je dinamovac u srcu, iz Malešnice, koji je do Dinama morao zaobilaznim putem, preko Zaprešića i Južne Koreje. Vratio ga je Nenad Bjelica, uz milijun eura odštete, i od zaboravljenog brzanca iz Koreje odvukao ga do reprezentacije.</p><p>Mislav se vratio u Zagreb u ljeto 2018. iz Ulsana i u 102 nastupa zabio je 40 golova za "plave". Pod Bjelicom 33, a najviše je u HNL-u, gledajući nastupe i za Inter i za Dinamo, zabijao najvećim rivalima Lokomotivi 11, Rijeci osam i Hajduku pet.</p><p>Bio je strijelac u Ligi prvaka, Europskoj ligi, ali i azijskoj Ligi prvaka, kao i u prvenstvima Hrvatske, Slovenije i Južne Koreje, te hrvatskom i korejskom kupu.</p><p>Najopasniji je od 61. do 75. minute, a penale je pucao samo šest puta. Zabio je pet (Šahtaru u Ligi prvaka, tri u Koreji i davno za Inter) i promašio jedan, za Dinamo protiv Intera. Tržišna mu je vrijednost 7,5 milijuna eura.</p><p>Ušli su u Dinamov klub 100 i obećali:</p><p>- Sad idemo po europsko proljeće!</p>