Usman izdominirao Masvidala, Yan završio brazilsku legendu

Imenima najjača priredba ove godine opravdala je očekivanja! Debi Fight Islanda donio je odlične borbe, a Kamaru Usman (33) ostaje prvak veltera jer Jorge Masvidal (35) ipak treba više pripreme za šampionski izazov

<p>Odličnu priredbu gledali smo u premijeri UFC-ovog Fight Islanda! Dobili smo još jednog prvaka iz Rusije, <strong>Aleksandar 'Veliki'</strong> pokazao je kako zna pronaći pravo rješenje za 'duge ratove' i pobjede u neizvjesnim borbama, a <strong>Jorge Masvidal </strong>(35) tražio je priliku prekidom, no <strong>Kamaru Usman </strong>(33) odradio je šampionskih pet rundi i obranio naslov prvaka u velteru!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja UFC zvijezde Aleksandra Rakića</strong></p><h2>'Gamebred' je BMF, ali za pojas prvaka treba nešto više</h2><p>Krenuo je jako hrabro Masvidal, ali ubrzo ga je srušio Usman i pokazao zašto je jedan od najboljih hrvača u kategoriji. No, odlični Jorge uspio se pridići za minutu i pol te nastavio borbu u stojci. I bio je bolji izazivač u prvoj rundi, ali pitanje je bilo koliko je energije potrošio u snažnim udarcima.</p><p>U drugoj je rundi prvak opet pokazao svoju moć u klinču te je iskoristio lagani pad kondicije Masvidala. Još ga je više mučio hrvačkim tehnikama i na kavezu dobro izudarao u jetru. Uspio mu je i pri jednom izlasku iz klinča napraviti posjekotinu na licu, ali u sudaru glavama. No, bacio je par dobrih udaraca na kraju runde 'Gamebred' i pokazao da može.</p><p>U trećoj rundi bilo je sve po starom, a Masvidal je odlično iskoristio pomalo sumnjivu situaciju kad ga je Usman pogodio u trbuh, a izgledalo je kao da je udarac otišao u genitalije. Pametno je Jorge odigrao i predahnuo u trećoj rundi. Uspio ga je srušiti Usman i baciti par dobrih laktova u parteru.</p><p>I u četvrtoj je rundi nastavio Usman u istom ritmu, samo šest dana Masvidalove 'prave pripreme' za ovaj meč bilo je očito - premalo. Bacio je Jorge dva dobra lakta, ali to je uglavnom bilo to. Peta runda, Masvidal je pokušao, ali nije uspio te su suci jednoglasnom odlukom dali pobjedu Usmanu koji je ostao prvak u velteru.</p><h2>Volkanovski jedva obranio naslov</h2><p>A kakav su nam šou priredili ratnici u perolakoj kategoriji! <strong>Aleksandar 'The Great' Volkanovski </strong>(31) uspio je obraniti titulu protiv odličnog Havajca <strong>Maxa Hollowaya</strong> (28), ali bilo je to sve samo ne sigurna pobjeda. U prve je dvije runde bolji bio izazivač i dva je puta pred sam kraj rundi imao značajne udarce - prvo high kick pa odličnu ručnu kombinaciju.</p><p>Znali su u Australčevom kutu da im u sljedeće tri runde ipak treba nešto više te je Alex morao napasti. Napravio je to u trećoj rundi koja je bila itekako blizu, ali moguće da su rundu na njegovu stranu odnijeli pokušaji rušenja od kojih je jedan bio, recimo, uspješan jer se Holloway uspio odmah pridići.</p><p>'Championship' runde su ipak bile na strani Volkanovskog, a u četvrtoj je rundi 'The Great' uspio dobrim low kickovima ostaviti trag na lijevoj nozi Holowaya, ali i napraviti mu posjekotinu na nosu. Nastavio je dobro i u petoj rundi gdje su ga direkti odlično služili, a još mu je dodatno pomoglo i čisto rušenje na kraju runde. Suci nikako nisu imali lagan posao, odlučivale su nijanse.</p><p>Ali, vrijedi ona da za dobiti prvaka treba biti značajno bolji, a to se ipak nije dogodilo. Slavio je Volkanovski podijeljenom odlukom sudaca, ali fanovi borilačkog sporta ne bi se žalili i na trilogiju između ovih boraca jer su je svakako zaslužili.</p><h2>Cejudo dobio nasljednika iz Rusije</h2><p>U prvoj borbi za titulu sraz Brazila i Rusije pokazao je svu raskoš. Nakon što se <strong>Henry Cejudo</strong> (33) umirovio, titula bantam kategorije je ostala upražnjena. Dana White nije čekao te je u borbu za nju poslao Rusa <strong>Petra Yana</strong> (27) i Brazilca <strong>Josea Alda</strong> (33) koji su odradili pravi 'rat u kavezu', a Yan je tehničkim nokautom postao novi prvak! </p><p>Rus je odradio solidan posao u prvoj rundi, imao je priliku dovršiti borbu pred sam kraj kad je u parteru dobro pogodio Alda koji je teatralno pokazao bol. No, nije imao dovoljno vremena te mu je Aldo nakon odmora uspio uzvratiti u drugoj rundi, a sucima dati težak posao za bodovanje. Treća je runda također bila izjednačena, a osim karakterističnih snažnih low kickova Brazilca vidjeli smo i jedan odličan lakat iz okreta Petra Yana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja 'hrvatskog Dane Whitea' Dražena Forgača</strong></p><p>No, tu su stvari krenule nizbrdo za Alda koji kao da je pomalo ostao bez snage u 'championship' rundama. Bombardirao ga je Yan u stojci, a dobro i iskorištavao Aldove padove na leđa te ih kapitalizirao s ponekim udarcem na podu. A nastavilo se to i u petoj rundi gdje je Petr odmah napao Josea, srušio ga i uništio laktovima i 'hammer fist' udarcima te je sudac nakon prave makljaže i dosta krvi prekinuo meč te je 'No Mercy' Yan postao novi prvak bantam kategorije sa desetom pobjedom u nizu u karijeri koju je započeo prije sedam godina.</p><h2>Paige brzo pala, Rose uzvratila Andrade</h2><p>Prije tri meča za titulu, gledali smo i dvije ženske borbe. U prvoj je zvijezda u usponu pokazala svoju kvalitetu, dok smo u drugoj gledali odličan revanš dvije bivše prvakinje 'slamka' kategorije u uzvratu nakon godine dana. </p><p>Priredbu su otvorile <strong>Paige VanZant</strong> (26) i odlična Brazilka <strong>Amanda Ribas</strong> (26) koja je bila veliki favorit u ovoj borbi, a pokazala je i zašto. Paige se vratila u oktogon nakon godinu i pol i pobjede protiv <strong>Rachel Ostovich</strong> (29), ali nije mogla protiv puno bolje Brazilke. Ribas je nakon dvije minute uhvatila dominantnu poziciju u parteru i izvukla joj ruku, a zatim i 'zaključala armbar' iz kojeg se Paige nije uspjela izvući pokušajem premeta te je morala tapkati i predati meč.</p><p>Pravu poslasticu priredile su nam <strong>Rose Namajunas</strong> (28) i <strong>Jessica Andrade </strong>(28) u slamka kategoriji. Tri odlične runde odradile su dvije bivše prvakinje ove kategorije, a umalo smo gledali svojevrsnu reprizu prošlog susreta. Amerikanka je dominirala prve dvije runde, odlično držala Brazilku na distanci i precizno pogađala direkte te je nekoliko puta probala atraktivnim letećim koljenom, no unakazila ju je Brazilka u trećoj rundi i umalo završila borbu kao u prvom ogledu. Ipak, nije uspjela.</p><p>Andrade je u trećoj rundi krenula na sve ili ništa i dobro raskrvarila protivnicu u trećoj rundi. Imala je Rose veliki hematom ispod lijevog oka, ali Jessica nije uspjela završiti borbu te je na kraju slavila Amerikanka podijeljenom odlukom sudaca. 'Thug' je tako krenula u povratak prema ponovnom pohodu na pojas prvakinje.</p><p><strong>Rezultati UFC 251</strong></p><p>Kamaru <strong>Usman </strong>pobijedio.Jorgea <strong>Masvidala </strong>jednoglasnom sudačkom odlukom (50-45, 50-45, 49-46)</p><p>Alexander <strong>Volkanovski </strong>pobijedio Maxa <strong>Hollowaya </strong>podijeljenom sudačkom odlukom (48-47, 47-48, 48-47)</p><p>Petr <strong>Yan </strong>pobijedio Josea <strong>Alda </strong>tehničkim nokautom (R5, 3:24)</p><p>Rose <strong>Namajunas</strong> pobijedila Jessicu <strong>Andrade </strong>podijeljenom sudačkom odlukom (29-28, 28-29, 29-28)</p><p>Amanda <strong>Ribas </strong>pobijedila Paige <strong>VanZant </strong>polugom (armbar) (R1, 2:21) </p>