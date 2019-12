Usman razbio lajavog Colbyja, 'Alex Veliki' šokirao Hollowaya!

U noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu održan je sjajan UFC 245 u Las Vegasu u T-Mobile Areni!

Čak tri borbe za titulu krasile su glavni dio programa od kojih su dvije završile obranama, a jedna prekidom sjajnog nepobjedivog niza. Kamaru Usman nokautirao je Colbyja Covingtona u posljednjoj minuti borbe nakon pet rundi stand up rata, Amanda Nunes jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedila je Germaine de Randamie, dok je iznenađenje večeri priredio Alexander Volkanovski, koji je pobijedio Maxa Hollowaya i nakon tri uzastopne obrane naslova pero kategorije preoteo mu titulu najboljeg borca do 66 kilograma.

Rat na nogama

Najiščekivanija borba definitivno je bila i ona glavna. Kamaru Usman i Colby Covington puno su pričali uoči borbe, prijetili jedan drugome, puno zle krvi bio je uoči samog okršaja i na koncu su opravdali svaku izgovorenu riječ.

Dvadeset i četiri minute rata na nogama suprotno svim očekivanjima pružili su velteraši u borbi za titulu prije nego je Nigerijac potegnuo Amerikanca krošeom, poslao ga na pod gdje je serijom udaraca završio posao i sudac Marc Goddard prekinuo je Covingtonovu agoniju.

Ustvari, često se dogodi da sudar dvojice hrvača bude upravo suprotno od onog što se očekuje. Tako u cijeloj borbi nije bilo jednog poštenog pokušaja rušenja već su obojica od samog početka krenula silovito prema naprijed u namjeri da čim prije nokautiraju protivnika.

To je značilo samo jedno - sjajan i atraktivan meč za publiku.

Usman je Colbyju "začepio lajavu gubicu" i na zadovoljstvo većine borilačke publike ostao prvak velter kategorije. Ostaje vidjeti što će biti s Covingtonom budući da je najavio povlačenje iz UFC-a i nastavak karijere u WWE-u.

Aleksandar Veliki

Bivši je ragbijaš, a korijene vuče iz Makedonije. Ipak, njegova domovina je Australija, koja je nakon Roberta Whittakera (titulu mu je uzeo Israel Adesanya) dobila novog UFC prvaka. Alexander 'The Great' Volkanovski učinio je nemoguće i van svih prognoza uzeo titulu kralju pero kategorije Maxu Hollowayju, najboljem borcu kategorije do 66 kilograma ikada.

Holloway je bio veliki favorit uoči same borbe, no ogromno srce, sjajna taktika i velika muda osigurali su mu pojas prvaka. Volkanovski je sjajan udarač, njegov boks i hrvanje, koje mu je baza, doveli su ga do napada na titulu. Međutim, odličnom taktikom i low kickovima natjerao je Hollowaya na promjenu garda već u trećoj rundi.

Prvak je djelovao pomalo izgubljeno, nemoćno, nižem borcu nije mogao prići i skratiti distancu kako spada. I na koncu je uvjerljivo izgubio. Svih pet sudaca dalo je jednoglasnu pobjedu Volkanovskom.

Najbolja ikada

U to nije bilo sumnje niti prije UFC-a 245, no pitanje je kada će se pojaviti borkinja koja će stati na kraju sjajnoj Amandi Nunes. Prvakinja je u dvije kategorije, a pobjedom nad Germaine de Randamie po peti put obranila je titulu bantama.

Ronda Rousey, Valentina Ševčenko, Holly Holm, Cris Cyborg... Nema borkinje sa svjetskog vrha koju Brazilka nije pobijedila. Slavila je jednoglasnom odlukom sudaca nakon 25 minuta okršaja.

Neuspješan debi u bantam kategoriji imao je Jose Aldo. Do pojave Maxa Hollowaya najbolji borac pero kategorije ikada pred sobom je imao težak zadatak u liku sjajnog sunarodnjaka, Brazilca Marlona Moraesa.

Nekada kult u Brazilu, danas najprepoznatljiviji po teškom nokautu od Conora McGregora u samo 13 sekundi, Aldo je bio čak i blizu pobjede. Istini na volju, dojam je da su suci pomalo i navukli pobjedu Moraesu. Kako god, Moraes je slavio podijeljenom odlukom sudaca i idući korak vjerojatno je ponovni napad na titulu bantam kategorije.

Prvi nokaut nad Perryjem

Uvodni program otvoren je velikom pobjedom Geoffa Neala nad Mikeom Perryjem. Ona je došla nakon minute i pol. Neal je sve otvorio udarcem nogom u glavu, a onda završio serijom na koju Perry nije imao obrane te je doživio svoj prvi poraz nokautom u karijeri, dok je Neal došao do pete pobjede u jednako toliko UFC nastupa. Irene Aldana ostvarila je najvažniju pobjedu karijeri, nokautiravši Ketlen Vieiru deset sekundi prije kraja prve runde. Vieira je do ove borbe glasila za gotovo sigurnu iduću izazivačicu i moguće da joj je Meksikanka sad oduzela tu poziciju. Omari Akhmedov odradio je taktički sjajnu borbu te je uzeo pobjedu protiv Iana Heinisha, dok je Matt Brown svoj povratak obilježio završivi Bena Saundersa pet sekundi prije kraja druge runde.

Najmlađi borac na UFC-ovom rosteru, Chase Hooper (20), debitirao je savladavši prekidom u prvoj rundi Daniela Teymura, Brandon Moreno pobijedio je Kai Kara-Francea odlukom nakon tri runde, dok je Jessica Eye zaustavila kandidatkinju za napad na titulu muha kategorije, Viviane Araujo. Priredba je otvorena impresivnim nokautom mladog Punahelea Soriana protiv Oscara Piechote.