Uspješno završen veliki tjedan, treći gol je bio za prste polizati

Nenad Bjelica opet je mijenjao momčad u odnosu na europsku utakmicu. Neki su igrači poput Stojanovića, Theophilea, Danija Olma i Livakovića bili na poštedi. Dilaver nije igrao zbog slomljenog rebra.

Nije bilo nikakve drame u srazu Rudeša i Dinama kao što je to bio slučaj u prvome kolu HNL-a u Maksimiru. Rudeš je u toj utakmici uzeo bod "modrima", ali danas nije imao nikakve šanse. Sve je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta dvaput je zabio Mario Budimir. Raspucao se Budimir protiv bivšeg kluba. Oba su puta igrači Rudeša tražili zaleđe. Situacije su bile dvojbene. Dvojbena je situacija bila i u završnici prvog poluvremena kad je domaći golman Dominik Picak, nakon jedne uhvaćene lopte, u kaznenom prostoru rukom udario Rrahmanija. Lako je to mogao biti crveni karton, ali na kraju je pobjeda "modrih" potpuno zaslužena.

Bio je ovo veliki Dinamov tjedan. Završen je pobjedom. Bruxelles će se pamtiti godinama, bila je to velika utakmica, ali trebalo je nakon Anderlechta srediti i Rudeš za mir pred stanku u prvenstvu. Igrači koji nemaju reprezentativnih obveza, kao "nagradu" će imati dva slobodna dana. Zaslužili su malo odmora nakon jako uspješnog tjedna.

Dinamo je nakon deset kola miran na vrhu HNL-a. Jedina je momčad bez poraza u HNL-u i ide prema obrani naslova prvaka.

Počela je protiv Rudeša i borba za dva stoperska mjesta u Trnavi. Theophilea neće biti zbog crvenog kartona, Dilavera zbog slomljenog rebra. Dino Perić je trebao biti u sastavu, ali je na kraju otpao zbog viroze. Stoperi su bili Lešković i Rrahmani. Jedan od njih dvojice bi zajedno s Perićem trebao biti stoper u Slovačkoj.

Marin Leovac još se nije dovoljno oporavio. Na teren bi se mogao vratiti tek za dva tjedna. Ponovno se jako dopao Damian Kadzior. Poljak ima strašnu ljevicu. Pogodio je stativu i sjajno centrirao za drugi gol. I on se sve više pokazuje kao veliko pojačanje stroja Nenad Bjelice.

Najbolji trenutak utakmice bila je akcija nakon kornera kod trećega gola. Zabio je Rrahmani, a akcija je doista bila čudesna. Nino Bule je zadužen za prekide u Dinamu. Nema što, majstorski to radi. Ova je akcija bila sjajna. Taj je gol bio za prste polizati. Menalo je izveo korner, kratko do Kadziora, ovaj je dao u sredinu do Šunjića, on je dao do Gavranovića, a Mario na nogu Rrahmaniju. Pet igrača za akciju i gol za čistu peticu.