Usporedio suigrača s likom iz crtića, a sad je suspendiran...

Igrač Manchester Cityja Bernardo Silva se još prije dva mjeseca našalio na Twitteru sa svojim suigračem Benjaminom Mendyjem, no to nije baš najbolje sjelo svima. On je svog suigrača usporedio s jednim likom iz crtića, objavivši njegovu fotografiju iz djetinjstva.

Portugalca su odmah mnogi optužili za rasizam, a engleski nogometni savez se baš 'nasmijao' na njegovu šalu te su ga suspendirali na jednu utakmicu te mu odrezali kaznu od 55.000 eura.

- Igrač Manchester Cityja je prekršio pravilo E3(1) koje kažnjava svako rasističko ponašanje ili ponašanje koje narušava ugled Premier lige i sporta općenito. Prema pravilima kažnjiva je svaka objava koja direktno ili indirektno sadrži referencu na rasizam ili bilo koji oblik netolerancije - piše u službenom priopćenju.

Silva je na Twitteru objavio fotografiju svog kolege iz mlađih dana te ga usporedio s tamnoputim likom koji je bio zaštitni znak španjolske marke slatkiša Conguitos.

Foto: Twitter/Screenhot

Ubrzo je tu objavu i obrisao nakon što su mu se javile brojne organizacije, poput 'Kick it out', koje se bore protiv diskriminacije te su ga nazvali rasistom.

Mendy je sve prihvatio u šali i uopće se nije naljutio, a trener Cityja Pep Guardiola je tada stao na stranu Portugalca koji se ipak nije izvukao te će jednu utakmicu gledati s tribina.

- Ne znam što će se dogoditi. Trebali bi se fokusirati na druge stvari, ne znaju o kome pričaju. Bernardo je jedan od najdivnijih ljudi koje sam upoznao u životu. Govori četiri ili pet jezika, to najbolje govori koliko je otvorenog uma i Mendy je jedan od njegovih najboljih prijatelja. Poput braće su. To nema veze s bojom kože, nacionalnošću ili bilo čime drugim - rekao je Pep pa nastavio:

- Na slici se ne radi o boji kože. Uzeo je fotografiju Benjamina kad je bio mlad i povezao je s ovim crtićem, izgledala je poprilično slično - pričao je tada Guardiola.

Nakon što su ga brojne organizacije osudile, Silva je stavio novu objavu na Twitter.

Foto: Twitter - Ne možeš se više ni šaliti s prijateljima. Vi ljudi... - napisao je Portugalac.

Silva i Mendy su već godinama jako dobri prijatelji, a zajedno su igrali i u Monacu. No očito smo u vremenu kada se više ne smiješ našaliti ni u javnosti. Silva se našalio pa je dobio lekciju da bi ipak mogao možda manje koristiti društvene mreže.