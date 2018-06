Buffon: Imao sam napad panike na utakmici, jedva sam igrao...

Veliki Gianluigi Buffon (40) napustio je Juventus poslije 18 godina i čini se da će karijeru nastaviti u francuskom PSG-u.

Legendarni talijanski golman priznao je prije nekoliko godina da je prebolio depresiju koja ga je progonila prije 13 godina, a u razgovoru za talijanske medije prisjetio se utakmice protiv Reggine 19. ožujka 2005. priznavši kako je u tih 90 minuta imao - napade panike.

Na njemu se to nije vidjelo budući da je svoj posao obavio na visokoj razini i sačuvao mrežu netaknutom nekim sjajnim obranama.

- To nitko nije primijetio, u tom momentu osjećao sam se još više usamljeno. Bio sam na terenu i oslonio sam se na svoj ponos i ljubav prema svom poslu i odlučio da neću odustati - rekao je pa nastavio:

- Rekao sam sebi: Ako izabereš lakši put za bijeg, ako prestaneš igrati, onda će ti se uvijek to događati. Ostao sam na terenu i nakon nekoliko minuta obranio veliku šansu Cozzi. Pobijedili smo 1-0.

VIDEO

U njemu je kuhalo.

- Za mene je to bilo poput terapije elektrošokovima. Bio sam zgodan, bogat i slavan i čudio se kako mi se takvo što nije dogodio i ranije. Zašto se to dogodilo baš tada? Zašto ne poslije? Spasio sam sebe zahvaljujući tom ponosu kojeg nosim u sebi - opisao je pa završio:

- Shvatio sam da mi sitnice mogu pomoći kako bih uživao u životu. Otišao sam u muzej umjetnosti i divio se nekim slikama. Sutradan sam to ponovio... Trebate strpljenje, to zlo ne prestaje preko noći, baš kao što se ne pojavljuje od jednog dana do drugog.