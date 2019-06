'Utakmica je kao misa, imam toliko odijela da žena vrišti...'

Mi smo najuspješniji klub na svijetu. Ove sezone osvojili smo Superkup, prvenstvo, Kup, a igrali smo i finale azijske Lige prvaka. Ostvarili smo najbolji rezultat u povijesti Persepolisa.

Ponosno to nabraja Branko Ivanković (65) nakon što je napustio iranskog velikana i preuzeo saudijski Al Ahli. Iranci su mu (bili) dužni i nešto novca, ali ne strahuje da ga neće dobiti.

- Najlakše se penjati i osvojiti jedan naslov, ali cijelo vrijeme biti na vrhu, držati konstantu, to je najteže. Svaku utakmicu protivnici traže skalp, a pritisak i očekivanja su golemi.

U Iranu je bio vrlo popularan, može li se usporediti s popularnošću Tita u Jugoslaviji?

- Ne bih se uspoređivao s političarima, no vrlo smo popularni. Kad 100.000 ljudi na stadionu u glas skandira: ‘Beranko, Beranko...’, to je predivan osjećaj! Naši navijači, Red Army, najbolji su na svijetu. Svaku domaću utakmicu bili su naš 12. igrač - objasnio je Ivanković.

A on je svaku utakmicu vodio u drugom odijelu.

- To je ipak moj zaštitni znak. Svaka utakmica je svečanost, kao odlazak u crkvu. Zna se kako se moraš pripremiti za to. Imam mnogo odijela, možda je to malo nezgodno za suprugu koja zbog toga vrišti - smije se Ivanković, koji je osvojio naslov prvaka s klubovima u tri zemlje. Osim s Persepolisom u Iranu, bio je prvak Hrvatske s Dinamom, ali i Kine sa Shandong Lunengom.

- U karijeri sam osvojio 11 trofeja. Mislim da to mnogo govori o meni i mojem radu.

Ivanković je Dinamo vodio od 2006. do 2008. godine, a u redove višestrukih prvaka Hrvatske vratio se u jesen 2013. Vodio je samo pet utakmica i razišao se s tadašnjim klupskim vodstvom.

- Dinamo je imao fantastičnu sezonu. Godinama ulaže u infrastrukturu i trenere te im se to, na radost svih navijača, vratilo. Jesam li s Dinamom trebao prezimiti u Europi? Tad je momčad bila u stvaranju za nešto što je kulminiralo ove sezone. Ipak su bile drugačije okolnosti - kaže Ivanković koji je pratio ulazak Varaždina u 1. HNL.

- Nakon Dalićeva osvajanja srebra na SP-u u Rusiji, Krajanova osvajanja Davis Cupa, sve je završilo ulaskom Varaždina u prvu ligu. To je fantastična priča jer Varaždin zaslužuje prvoligaša.