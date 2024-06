Utakmice Hrvatske i Italije: Još nismo izgubili! Huligani su nas sramotili, svastika nema krivca

Hrvatska je još živa u borbi za nastavak natjecanja na Europskom prvenstvu, ali izgledno je kako će joj za to igrati samo pobjeda u ponedjeljak u Leipzigu (21 sat) protiv Italije. Starog znanca protiv kojega u dosadašnjih osam utakmica nije izgubila. A počelo je prije gotovo 30 godina. Prvi susret "vatreni" i "azzurri" odigrali su 16. studenog 1994. Talijani su nas dočekali prepotentno, podcjenjivački i to im se osvetilo. Hrvatska je slavila i tada smo Talijanima nagovijestili komplekse koji traju do današnjih dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Albanija 2-2 | Video: 24sata/pixsell

Utakmicu je vodio Tomislav Ivić jer Ćiro Blažević bio je kažnjen zbog incidenta na utakmici Auxerrea i Dinama. Pamti se kako se jedan talijanski medij ismijavao Slavena Bilića i njegovog mucanja, napisavši "Ba-Ba-Baggio", ali još se više pamte dva gola Davora Šukera i pobjeda 2-1. Pobjeda nakon koje je nogometni svijet upoznao "vatrene"! Šuker je golove zabio u 32. i 57. minuti, a Dino Baggio pogodio je u 89. za krajnjih 1-2. A pogledajte koliko se svjetskih asova sučelilo na terenu:

Italija: Pagliuca, Negro, Panucci, Albertini (od 54. Di Matteo), Costacurta, Maldini, Lombardo, D. Baggio, Casiraghi, R. Baggio, Rambaudi (od 46. Donadoni). Izbornik Arrigo Sacchi

Hrvatska: Ladić, Brajković, Jarni, Štimac, Jerkan, Bilić, Asanović, Prosinečki (od 57. Mladenović), Šuker, Boban, Jurčević (od 89. Kozniku). Izbornik Tomislav Ivić

U uzvratu tih kvalifikacija za Euro u Engleskoj godinu dana kasnije Italija je u Split došla puno opreznije, s puno više poštovanja prema Bobanu i ekipi. No ni to im nije bilo dovoljno. Odigrali smo 1-1 čime su i jedni i drugi bili zadovoljni. Hrvatska dominacija nastavila se remijem na prijateljskoj utakmici u Zagrebu 1999. godine. No ono što je možda i najviše zaboljelo Talijane bio je poraz na SP-u u Ibarakiju. Te 2002. zabili su Ivica Olić i Milan Rapaić za 2-1.

17417947 | Foto: Profimedia

U ljeto 2006. odigrali smo petu međusobnu utakmicu. Slaven Bilić u Livornu je predstavio neku novu Hrvatsku. 'Kockasti' su pobijedili 2-0 golovima Luke Modrića i Eduarda da Silve. Luki je to bio prvijenac za reprezentaciju. Kuglice su nas opet uparile na Euru 2012. u Poljskoj. Završilo je 1-1, a za Hrvatsku je zabio Mario Mandžukić. "Vatreni" su tad zapeli u skupini nakon poraza od Španjolske u trećem kolu. Četiri boda nisu bila dovoljna za prolazak u četvrtfinale.

Poznanj: Euro 2012., skupina C, Hrvatska - Italija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posljednje dvoboje prije onog u Leipzigu s prekomorskim susjedima imali smo u kvalifikacijama za Euro 2016. Niko Kovač bio je izbornik, u Milanu je završilo 1-1 uz Perišićev gol, Modrićevu ozljedu zbog koje je pauzirao više mjeseci, ali i ispad šačice huligana na tribini s hrvatskim navijačima. Zbog njih utakmica je bila prekinuta na desetak minuta, osramotili su Hrvatsku, a HNS je kažnjen s 80.000 eura i zatvaranje dijela tribine. U toj su utakmici 16. studenoga 2014. Talijani poveli golom Candreve u 11. minuti, izjednačio je Perišić u 15., a igrali su:

Italija: Buffon, De Sciglio, Darmian, Ranocchia, Chiellini, Pasqual (od 28. Soriano), Candreva, De Rossi, Zaza (od 63. Pelle), Marchisio, Immobile (od 52. El Shaarawy). Izbornik Antonio Conte

Hrvatska: Subašić, Srna, Ćorluka, Vida, Pranjić, Modrić (od 28. Kovačić), Brozović (od 83. Badelj), Rakitić, Perišić, Olić (od 68. Kramarić), Mandžukić. Izbornik Niko Kovač

Izbor najboljih fotografija u 2014. godini | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Milano: Ozlije?eni Luka Modri? napustio utakmicu protiv Italije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sedam mjeseci poslije na praznom Poljudu rezultat je opet bio 1-1. Strijelci su bili Mandžukić i Candreva iz penala. A sve skupa: potpuno nebitno jer u svijet je kao vijest otišla slika o - kukastom križu na travnjaku stadiona Poljud u Splitu. U Hrvatskoj. Sramota. Skandal. Crveni obrazi svakog normalnog građanina Hrvatske. I onda... Pojeo vuk magare. Ispalo je da, zapravo, nitko nije kriv. Jer nitko nikad nije pravomoćno odgovarao. Sve je otišlu u novu sramotu: u zastaru!

Pokretanje videa... 01:34 Svastika, Poljud | Video: YT/mup tv

Jer Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ukinuo je presudu Prekršajnog suda u Splitu kojom su Hrvatski nogometni savez i njegov izvršni direktor Damir Vrbanović bili kažnjeni zbog svastike iscrtane na poljudskom stadionu uoči utakmice. Policija je ispitala više od 100 osoba, 14 ih je kriminalistički obradila, išli su na poligraf... Sumnjivci? Nije ih bilo. Poljud ima 80-ak nadzornih kamera, ali eto, snimke sa baš tih kamera su očajne kvalitete pa osobe koje su snimljene kako preskaču ogradu nisu mogle biti identificirane.

Split: Na poljudskom travnjaku preko no?i iscrtan je kukasti križ | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Poljud više od četiri godine nije vidio utakmicu hrvatske reprezentacije, a prošlo je punih osam bez utakmice s gledateljima u Splitu dok srebrni iz Rusije nisu 2019. igrali kvalifikacije za Euro s Mađarskom.

Utakmice Hrvatske i Italije (3-5-0)

16. studenog 1994.: Italija - Hrvatska 1-2 (kvalifikacije za EP 1996.)

1-2 (kvalifikacije za EP 1996.) 8. listopada 1995.: Hrvatska - Italija 1-1 (kvalifikacije za EP 1996.)

28. travnja 1999.: Hrvatska - Italija 0-0 (prijateljska)

8. lipnja 2002.: Hrvatska - Italija 2-1 (SP Japan)

- Italija 2-1 (SP Japan) 16. kolovoza 2006.: Italija - Hrvatska 0-2 (prijateljska)

0-2 (prijateljska) 14. lipnja 2012.: Hrvatska - Italija 1-1 (EP Poljska)

16. studenog 2014.: Italija - Hrvatska 1-1 (kvalifikacije za EP 2016.)

12. lipnja 2015.: Hrvatska - Italija 1-1 (kvalifikacije za EP 2016.)