Utakmica sa Slovenijom uzela je velik danak: Mandić se ozlijedio

Hrvatska je odigrala briljantnu utakmicu protiv Slovenije i pobijedila 33-25. Od prve minute momčad Dagura Sigurdssona pokazala je da je kvalitetniji protivnik, a u pojedinim trenucima imali smo i deset golova prednosti. Ipak, rotacije u sastavu omogućile su gostima da smanje razliku na osam golova. Oni koji su pratili utakmicu primijetili su da u drugom poluvremenu nije igrao David Mandić.

Na njegovom mjestu igrom slučaja zaigrao je Marin Šipić. Za "malog medu" to je bila velika promjena pozicije jer se udaljio od crte na kojoj igra godinama i zauzeo poziciju lijevog krila. Naime, Sigurdsson je na tribinama ostavio Marina Jelinića, pa je za posljednji ispit pred Svjetsko prvenstvo u sastavu od lijevih krila bio samo Mandić. No, Mandić se ozlijedio u prvom poluvremenu, a prema informacijama koje smo saznali riječ je o ozljedi mišića lista, moguće i puknuću, što bi ga udaljilo s terena do kraja prvenstva koje još nije niti počelo. Izbornik je u izjavama i sam potvrdio kako je riječ o ozlijedi.

- Obrana je bila odlična, golman također. Rano smo poveli s 10 razlike. Imali smo problem u drugom poluvremenu jer smo ostali bez Davida Mandića. Moramo pričekati rezultate i što će pokazati pretrage - izjavio je Sigurdsson.

Kako je izbornik rekao, slijede dodatne pretrage. Moguće je da nije riječ o puknuću, već o istegnuću mišića. U tom slučaju Mandić bi se mogao pripremiti za Svjetsko prvenstvo koje za Hrvatsku počinje 15. siječnja. Ukoliko se ostvare crne slutnje bilo bi to drugo prvenstvo koje je Mandić propustio zbog ozlijede. Na Olimpijskim igrama nije igrao zbog upale pubične kosti.