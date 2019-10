Bradarić: Bezopasni smo! Kad treba zabiti, nema nas nigdje

Nogometaš Hajduka Filip Bradarić bio je utučen nakon poraza Hajduka od Gorice (1-2). Splićani su opet podbacili na gostovanju, izgledali su jako loše i daleko od toga kako bi trebali izgledati obzirom na kvalitetu koju imaju.

Toga je bio svjestan i hrvatski reprezentativac koji je ovo ljeto stigao na posudbu iz Cagliarija.

- Nije dobro. Znali smo što nas čeka ovdje, no gleda se samo rezultat, a mi smo izgubili. Prvo poluvrijeme smo odigrali odlično, dominirali svih 45 minuta, no još jednom smo bili bezopasni. U zadnjih 20 metara ne možemo ništa napraviti. Sve to izgleda dobro, a kada treba zabiti gol, nema nas nigdje - rekao je Bradarić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sergej Jakirović je u drugom poluvremenu uveo Kristijana Lovrića i od tad se promijenilo stanje na travnjaku. Gorica je bila ta koja je počela dominirati, a Hajduk je potpuno nestao. Bradarić kaže da je utakmica u subotu za njegovu momčad kao finale Lige prvaka.

- Nismo ušli kako treba u drugo poluvrijeme, Gorica nas je malo iznenadila, iako su zabili iz prvog šuta. Nama je poništen prije toga gol, ne znam što se dogodilo. U pet minuta se sve okrenulo, situacija je teška, nije nam lako. Preuzimamo maksimalnu odgovornost za sve što se dogodilo. U subotu je za nas finale Lige prvaka da pokušamo barem malo isprati gorak okus.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I nakon ove utakmice nastavio se negativan niz Hajduka na gostovanjima. Posljednji put su pobijedili u Varaždinu u srpnju, a od tada su gubili od Slaven Belupa i Osijeka, a bodove im oduzimali Rijeka, Istra i Lokomotiva. Ovaj put su izgubili od Gorice u Kupu i popravka nema kao u HNL-u.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Teško je dati odgovor na taj problem s gostovanjima. Mi smo puno pričali o tome. U prvom smo dijelu bili dominantni, a onda se dogodi drugi dio i situacije u kojima loše reagiramo. Ne znam zbog čega je tako. Teško je reći nešto pametno vruće glave. Imamo par dana da se izvučemo, jedino mi sami iz ove situacije možemo izaći.

- Normalno je da smo utučeni. Nije nam lako, ali nije ovo ni prvi ni zadnji put da smo se našli u ovoj situaciji. Skupit ćemo glave, nas 23 i ljudi oko nas, ništa nam drugo ne preostaje - zaključio je Bradarić.

Hajdukovci sada sele u Zagreb gdje će čekati subotnju utakmicu i novi okršaj s Goricom (u sklopu 14. kola HNL-a) protiv koje lijeka baš i nemaju. Ovo je bio šesti susret između ove dvije momčadi, a Gorica je triput pobjeđivala, dvaput je bio remi i jednom su Splićani bili bolji.

Nakon rušenja Rijeke i Osijeka, sada su i Hajduku pokazali da su 'crna ovca' HNL-a, momčad koja može svakoga dobiti.