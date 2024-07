Utučeni Englezi skidali medalje, a Kane na rubu suza: 'Ovo je izuzetno bolno i boljet će dugo'

Kapetan engleske reprezentacije Harry Kane nakon poraza od Španjolske (2-1) u finalu Eura u Berlinu, ustvrdio je da je to još jedna "propuštena prilika", a izbornik Gareth Southgate je Španjolsku nazvao najboljom momčadi na turniru.

- Teško je riječima opisati kako se sada svi osjećamo. Teška utakmica. Dobro smo se vratili u igru, ali smo se mučili da to nadogradimo. Teško je prihvatiti kasno primljen pogodak. Stalno smo se vraćali u utakmice kroz cijeli turnir. No, nismo napravili sljedeći korak i osvojili trofej. U prvom poluvremenu smo se mučili. Nismo mogli zadržati loptu. Drugo poluvrijeme je bilo bolje i uspjeli smo postići pogodak. No, uhvatili su nas na spavanju s ubacivanjem i tako smo izgubili finale. To je propuštena prilika. Nije lako doći do finala. Morate iskoristiti priliku kad do nje dođete, a mi to opet nismo učinili. Izuzetno je bolno i boljet će dugo - rekao je Kane koji je izgubio drugo finale Eura u nizu. Već godinama jedan je od najboljih napadača na svijetu, ali i dalje nema trofej.

Euro 2024 - Final - Spain v England | Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Engleskog izbornika Garetha Southgatea pitali su hoće li dati ostavku.

- Mislim da sad nije pravo vrijeme za takvu odluku. Moram razgovarati s pravim ljudima. Zasad ne bih o tome - rekao je on pa nastavio:

- Mislim da je Španjolska bila najbolja momčad na turniru. Nismo dovoljno dobro držali loptu, ali bili smo u utakmici do posljednjih deset minuta. Slomljen sam zbog svih, stvarno. Igrači su bili apsolutno nevjerojatni. Tako sam ponosan na ono što su napravili, samo malo nam je nedostajalo. Imali smo i veliku priliku za izjednačenje na kraju. No, kad se pogleda svih 90 minuta, nisam siguran da smo učinili dovoljno. Mislim da igrači moraju preuzeti ogromne zasluge što su nas doveli do finala. Oni su se borili i s ponosom nosili dres. Nisu se pomirili s porazom do samog kraja.

GER, EM UEFA 2024, Final, Spain vs England | Foto: Hasan Bratic

Englezi su bili utučeni nakon poraza u finalu, a većina ih je skinula srebrnu medalju koju im je oko vrata stavio predsjednik Uefe Aleksander Čeferin.

Euro 2024 - Final - Spain v England | Foto: Lee Smith/REUTERS