Marcus Rashford (23) ušao je u završnici finala Eura protiv Italije kako bi izveo penal. No, promašio ga je, baš kao Bukayo Saka i Jadon Sancho.

Italija je na kraju slavila 4-3 u raspucavanju i osvojila naslov europskog prvaka. Gnjev i tuga pojavili su se među Englezima pa su tražili žrtveno janje nakon još jednog razočaranja. I pojedinci su ga pronašli u mladom igraču Manchester Uniteda.

Krenula su žestoka vrijeđanja internet ratnika na njegov račun. Rasistički su ga vrijeđali i zatrpali njegove društvene mreže zlobnim i bezobraznim komentarima koji nemaju veze sa zdravim razumom. Promašio je penal, sve je to dio igre, pa čemu ovakvi maloumni komentari, pitao se izbornik Gareth Southgate koji je stao u njegovu obranu. Oglasio se i sam Rashford. Utučen je i tužan, ali osjetio je potrebu da se ispriča javnosti.

- Osjećam se da sam sve iznevjerio. Mislim da sam imao manjak samopouzdanja kada sam krenuo pucati penal. Pokušao sam uštedjeti malo vremena dugim zaletom, ali rezultat naravno nije bio ono što sam želio. Razmišljam o tome – prošlo je 55 godina. Jedan penal. Njih pogađam u snu. Zašto sada nisam uspio? Sve što mogu reći je da se ispričavam – volio bih da je sve drugačije. Pozdravljam svoje suigrače i zahvaljujem im se na podršci. Naše zajedništvo je neslomljivo. Ovo je naš zajednički rad – moj uspjeh je tvoj uspjeh - napisao je utučeni Rashford.

Da, ta 1966. godina. S dosadnom parolom 'It's coming home' Englezi su danima najavljivali novo osvajanje naslova nakon čak 55 godina, no dočekalo ih je razočaranje. To Svjetsko prvenstvo će i dalje pričati unucima.

No, problem je što poraz od Italije nisu primili dostojanstveno već su svu krivnju i bol bacili na leđa mladog Rashforda zbog promašenog penala. Nije on jedini. Okomili su se i na mladog Bukaya Saku koji je s 19 godina dobio ogromnu odgovornost da izvede posljednji jedanaesterac. Pa gdje to još ima?

Rashford je poznat kao veliki humanitarac, pomagao je izgraditi skloništa za beskućnike, naučio je čak i znakovni jezik kako bi mogao pomoći gluhim osobama. No, to se sve odjednom zaboravilo zbog jednog penala. Pa su uništili njegov grafit u rodnom mu Withingtonu. No, drugi su ga ukrasili srcima i porukama podrške.

- Mogu uvijek prihvatiti kritiku – da je moj penal bio loš, da je trebao biti precizniji, ali neću se ispričati za ono što sam i za to odakle sam potekao. Nikada se nisam ponosnije osjećao nego kada sam nosio dres engleske reprezentacije dok me je moja obitelj podržavala zajedno sa desetinama tisuća navijača. Cijeli život me kritiziraju – je li to zbog boje kože ili, u posljednje vrijeme, zbog toga kako biram provoditi svoje vrijeme kada nisam na terenu. Ja sam Marcus Rashford. Imam 23 godine i rodom sam iz Withingtona i Wythenshawea – južni Manchester. Nemam ništa drugo osim toga. Hvala vam svima na lijepim porukama podrške. Vratit ću se jači. Vratit ćemo se jači - završio je Rashford.

Uz njega je stao premijer Velike Britanije Boris Johnson, baš kao i izbornik Southgate. A policija je već pokrenula istragu.

- To je neoprostivo. Dio tih gnjusnih uvreda je stigao iz inozemstva, to nam je rečeno, ali dio je iz ove zemlje i to je užasno. Bili smo svjetionik i okupljali smo ljude kojima reprezentacija nešto znači. Osjetili smo energiju i pozitivnost navijača i nevjerojatno sam ponosan na to - kazao je on.