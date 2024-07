Utučeni Šarić: Znali smo da će Grci imati domaćinsko suđenje. Trebala nam je luđa utakmica

Hrvatska košarkaška reprezentacija nije uspjela plasirati se na Olimpijske igre peti put u povijesti. Grčka tamo odlazi nakon pobjede u finalu kvalifikacijskog turnira u Pireju 80-69, a pridružile su joj se Brazil Ace Petrovića, Španjolska i Portoriko koji je šokirao Litvu. Hrvatska je imala jasan plan igre i držala se u egalu do sredine treće četvrtine, a onda je domaćin serijom 9-0 otišao na +14 i tu je razliku lako održavao do kraja.

Pokretanje videa... 00:45 Govor Sesara uoči finala kvalifikacija | Video: Hrvatski košarkaški savez

- Borili smo se, ali znali smo da nam treba neka malo luđa utakmica da bi dobili. Znali smo da će biti teško, da su ogromni i da će imati domaćinsko suđenje. Ostali smo kratki u ključnim trenucima, trebali smo usmjeriti utakmicu da bude više u egalu. Znali smo da moramo pogoditi neke šuteve da bi utakmica otišla na našu stranu, no nije se tako dogodilo - rekao je vidno utučen Dario Šarić, koji je završio utakmicu s double doubleom od 14 koševa, 12 skokova i četiri asitencije.

- Čestitam Grčkoj, bili su bolji danas. Napravili smo dobar posao, no Papagiannis je danas odigrao odličnu utakmicu. Odigrali smo solidan turnir, no volio bih da smo otišli na Olimpijske igre - dodao je Šibenčanin.

Mateo Drežnjak odigrao je vrlo dobru utakmicu, pogađao neke teške šuteve i zabio tri trice iz pet pokušaja. Nažalost, drugi igrači nisu mu se pridružili u tom segmentu gdje je Hrvatska ukupno imala skromnih 6/21.

- Ispočetka sam ušao jako i sa željom da donesem energiju. Kada kreneš, poslije ti se otvori i koja trica ili asistencija. Nisam se ustručavao, s godinama stekneš neko iskustvo i nije te strah, daš sve od sebe pa što bude. Ipak bih više volio da nisam ništa napravio, a da smo pobijedili. Bilo je predivno igrati u punoj dvorani, publika je bila fenomenalna. Normalno, podržavali su svoju reprezentaciju, ali nisam vidio da su prema nama uputili i ružnu riječ, bilo je zaista ugodno igrati - rekao je Drežnjak.

Foto: FIBA

Izbornik Josip Sesar nije htio slaviti poraz.

- Ne mogu biti zadovoljan krajnjim ishodom, no treba reći da su momci stvarno odigrali jedan dobar turnir. Imali smo dobro radno ljeto i zaista sam ponosan na njih. Hvala im što su se odazvali i podredili reprezentaciji i jedan drugome. Normalno da ostaje žal za propuštenom prilikom, no treba čestitati moćnoj grčkoj momčadi s devet euroligaških igrača i superzvijezdom Antetokounmpom koji je stvarno nezaustavljiv. Pripremili smo plan igre, pokušali smo i alternativnu obranu, no koncentracija kvalitete u njihovoj momčadi je vrlo velika i nažalost nismo uspjeli.

Hrvatsku čeka pauza do studenog i nastavka kvalifikacija za Eurobasket, kad igra dvije vjerojatno odlučujuće utakmice za plasman protiv Bosne i Hercegovine.

- Uživao sam u proteklim tjednima u reprezentaciji i jedva čekam ponovno okupljanje zbog utakmice u čast Dražena Petrovića u rujnu i zatim eurokvalifikacije u studenom. Nadam se da ćemo biti svi zdravi, spremni i da ćemo nastaviti na tragu dobroga rada i dosta dobre igre - zaključio je Sesar.