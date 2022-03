Bažant: Volim tući nasilnike nad ženama! Bojković: Ova koza je odustala, ovu kokoš ću očerupat

Novi MMA spektakl sve je bliže, a nakon uzbuđenja u Zagrebu pa na Jadranu i u Slavoniji, Fight Nation Championship dolazi u 'biser Hrvatskog Zagorja'!

Peta priredba FNC-a održat će se u Sportskoj dvorani Zabok, a pred gledateljima će se htjeti dokazati mnogi mladi regionalni borci, ali i legende scene poput Ivice 'Terrora' Truščeka kojeg čeka meč protiv borca iz beogradskog Fight Company Teama koji je već bio u kavezu FNC-a, Aleksandra Jankovića.

Što nas sve čeka u Zaboku 26. ožujka, doznajte na press konferenciji.

U glavnoj borbi večeri nastupit će Danijel Bažant i Rony Jason. Pobjednik odnosi pojas prvaka.

- To je najveći meč u mojoj karijeri. Nije duga karijera za sada, ali nadam se da će biti. Odmah smo krenuli, kada smo doznali za Pejića i ozljedu. Dizali smo intenzitet. Spreman sam, obožavam te nasilnike nad ženama. To mi je gušt - rekao je Bažant (5-3).

Kakvu ćemo borbu gledati?

- Ja sam spremao stojku, to mi je jača strana. Ja se želim tući. Pratili smo njegove mečeve, jedan nam je upao u oko. U vidno pijanom stanju je pretukao svoju sestru. Tu smo vidjeli neke detalje koje ćemo iskoristiti za meč. Motivacija mi je borba za pojas, ali želim dati dobru borbu i dobru tučnjavu, da gledatelji uživaju. To je bitnije od pojasa.

Opisao je i Bažant svoj put do toga da bude glavni akter u borbi večeri.

- Bez obzira na godine, ja sam mlad u ovom sportu. Prije deset godina sam gledao Truščeka i Vasu Bakočevića, imao 110 kila i jeo čips. Sad sam meč večeri gdje se bori Ivica Trušček. FNC napreduje iz eventa u event i drago mi je što sam dio toga.

- Obrana naslova u Puli? Bila bi mi čast boriti se u Areni - rekao je Bažant, a Dražen Forgač mu je odgovorio:

- Samo moraš osvojiti i to je sto posto.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Galeckog u prvom meču, Marko Bojković će se u Zaboku boriti protiv Gruzijca Luke Giorgadzea. Prvotno je to trebao biti Rus Omarov, ali je taj meč otpao zbog aktualne situacije u Ukrajini.

- Ova koza iz Rusije je otpala pa imamo kokošku iz Gruzije. Bit će to čerupanje. Ja sam uzbuđen jer kako meč dolazi, ja želim da je sutra.

Sumnja li itko u mene?

- Ljudi su postali svjesni da treniram šest sat dnevno i da bi svakome razbio lubanju. Zato više nitko ne sumnja u mene. Omarovi mendadžeri su mu ponudili 10.000 eura ako me nokautira, jedino mi je žao zbog toga. Natjerao bi ih poslije meča da taj novac uplate u dobrotvorne svrhe kada ga nokautiram - rekao je Bojković pa nastavio:

- Za dvije godine nitko neće sumnjati u mene, bit ću šampion svijeta. Što možemo očekivati? Samljet ću ga. Nokautirat ću ga, a ako padne na zemlju, više neće ustati. Htio bih pružiti stand up borbu. Želim ga teško nokautirati. Trener me oštri. Spremao sam se za hrvača, ali ja već imam hrvanje kao pola Dagestanaca.

Pred Bojkovićem je velika budućnost, ali o pojasu još ne razmišlja.

- Pojas će doći sam od sebe, bitno mi je da radim sa što boljim borcima. Volio bih da to bude u Zagrebu ili Beogradu. Forgi će znati kada će biti vrijeme za to.

U oktogon pod okriljem FNC-a vraća se i legendarni Ivica Trušček (40-35). U Zaboku će se boriti protiv Aleksandra Jankovića.

- Brži je, jači i ljepši, ali slično smo. Oboje volimo stand up borbu, ili će on mene nokautirati da ostanem bez svijesti ili ja njega tehničkim. Imam slabije udarce. Ja sam ili pristojan ili se pravim pristojan. Pitao sam ga na Instagramu hoće li se boriti, on je pristao - rekao je Trušček.

Još je neporažen u FNC-u.

- Imamo malo više motivacije za novce, ali manje za trening. Bio sam prisiljen trenirati više dok sam bio u Zagrebu ha-ha. Kad nema borbe, onda malo zalutam s motivacijom. Malo manje jedem smeće i pametniji sam nego ranije.

Dvaput je pobijedio Vasu Bakočevića, a on ga je opet prozvao. No, ovaj put bez rukavica.

- Borba protiv Vase bez rukavica? Očito ne može preboljeti što sam ga razbio dvaput pa se ponaša kao ljubomorna bivša cura, gleda videe pa traži moje loše borbe. Ne želim više čuti za njega - kazao je Trušček.