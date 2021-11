Uz suze, veliku tugu u srcu i poduži govor, Leo Messi (34) se ovog ljeta oprostio od Barcelone iz koje je otišao nakon 21 godine. Htio je ostati pod svaku cijenu, no klub, koji je u kolapsu i dugu većem od milijardu eura, nije mogao zadovoljiti financijski fair-play.

Obavijest o njegovom odlasku dovela jer do tektonskih poremećaja u nogometu, a samo dva dana nakon litre isplakanih suza, Messi se zadovoljno smješkao na Parku prinčeva u dresu PSG-a. S Parižanima je potpisao dvogodišnji ugovor s plaćom od 35 milijuna eura uz glavni cilj za kojim teže već godinama - osvajanje Lige prvaka.

Barceloni je dao sve, osvojio je brojne trofeje, no došao je trenutak kada je morao napustiti klub. Ipak, stara ljubav zaborava nema pa mu je velika želja jednog dana vratiti se na Camp Nou. Eh, sada, u kojoj funkciji...

- Da, uvijek sam govorio da mi je želja vratiti se i pomoći klubu na bilo koji način. Želim bi koristan i pomoći da Barci bude bolje. Volio bih biti tehnički direktor, ali ne znam hoću li to biti u Barceloni. Želim se vratiti i raditi ono što znam, jer volim taj klub i želim da i dalje raste te da i dalje bude među najboljima u svijetu - kazao je Argentinac u intervjuu za katalonski sport.

A gore od ovoga sigurno ne može. Njegovim odlaskom klub je spao na niske grane. Bodove gube na svakom koraku, pobjedama se protiv njih slade i autsajderi, a sve je rezultiralo odlaskom Ronalda Koemana.

Messi je u Barcelonu stigao prije 20 godina kao maleni dječarac koji je imao problema s rastom. Bio je tih, povučen, u početku su ga ostala djeca zadirkivala, ali kada je pokazao što zna s loptom... Barca je odmah shvatila kakvog dijamanta ima u svojim rukama. Taj dijamant je dao sve za ovaj klub, osvojio 36 trofeja, u 778 utakmica zabio 672 gola uz 304 asistencije i oborio brojne rekorde te postao jedan od najvećih nogometaša svih vremena.

Progovorio je i o bolnoj temi odlaska. Htio je ostati, pristao je na duplo manju plaću, ugovor je bio već spreman, samo ga je trebalo potpisati. Nekoliko sati prije dogovorenog sastanka, stigla je poruka od predsjednika Barcelone Joana Laporte. 'Ipak ništa od novog ugovora'. Ta poruka ga je slomila.

Barca ga je stvorila, u samo posljednjih pet godina zaradio je više od pola milijarde eura od plaće i mnogi su ga prozivali zašto ne pristane igrati besplatno za španjolskog velikana. On tvrdi da ga nitko nije pitao. U javnosti se stvorio dojam kako je izdao klub i ostavio ga na cjedilu u teškom razdoblju, a to je nešto što ga je zaboljelo.

- Dao sam zbilja sve od sebe da ostanem. Ni u jednom trenutku me nitko nije pitao da ostanem igrati besplatno. Traženo je da smanjim potraživanja za 50 % i to sam učinio bez problema. Moja obitelj i ja smo htjeli ostati u Barceloni. Laportino objašnjenje? To je samo zbunilo ljude i pobudilo sumnju u mene, nisam to zaslužio - kaže Messi.

Bio je to trenutak kada je shvatio da mora napustiti klub u koji je stigao prije 21 godinu, klub koji mu je dao sve, klub u kojemu je osvojio 35 trofeja i postao jedan od najboljih nogometaša u povijesti. Prije godinu dana htio je otići pod svaku cijenu, a sada je htio ostati pod svaku cijenu. Eto što je životna ironija.

Iako PSG ima momčad vrijednu 990 milijuna eura, predvodi ga vanzemaljski tercet 'Messi, Mbappe, Neymar, Parižani baš ne briljiraju ove sezone. To se pogotovo odnosi na argentinskog nogometaša. Zabio je tek tri gola, no još veći problem su njegove blijede partije. Djeluje izgubljeno, kao da se još nije uklopio u Pochettinov stil igre, kao da mu nešto smeta. Ipak, tvrdi kako je atmosfera odlična.

- S Neymarom sam bio u kontaktu duže vrijeme, bez obzira što više nismo igrali zajedno. S Kylianom je na početku bio čudan odnos. Nismo znali odlazi li ili ostaje. Srećom, sada se sve više upoznajemo na terenu, ali i izvan njega. Odnosi u svlačionici su odlični.

U klupskom nogometu osvojio je sve moguće, no uz reprezentaciju stajao je broj nula. I to ga je tištilo, smetalo i boljelo, u domovini su ga smatrali Maradoninim nasljednikom i čovjekom koji će im donijeti naslov svjetskog prvaka, no Leo nije uspio osvojiti niti jedan trofej. Sve do ovog ljeta kada je Argentinu odveo do naslova Copa Americe. U tome trenutku pao mu je ogroman kamen sa srca.

- Nakon toliko borbe da to ostvarimo bila je to nagrada za sve. Zlatna lopta bi također bila lijepa nagrada jer bilo bi ludo osvojiti je sedmi put, ali ako ne bude ništa se neće dogoditi.

U 35. godini je života, jasno da to više nije onaj stari Messi, ali kako se kaže, klasa je vječna. Do kada će igrati, ne želi ni sam razmišljati o tome.

- Nakon svega što se dogodilo, idemo dan po dan. Ne znam što će biti na Svjetskom prvenstvu ili nakon. Što god se dogodi se dogodi - zaključio je Argentinac.