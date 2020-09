Užas u Bosni: Bivšem kapetanu BiH smrskane su noge u nesreći

Pjanić se lani ostavio nogometa, a radio je u salonu namještaja u Zenici. U posljednjoj je nogometnoj sezoni kao golman zabio gol iz slobodnjaka. Osvojio je naslov prvaka BiH sa Željom

<p>Umirovljeni bosanskohercegovački nogometaš <strong>Amel Pjanić</strong> (35) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u utorak u mjestu Ovnaku kraj Viteza u Županiji Središnjoj Bosni, izvijestio je <a href="https://www.zenicablog.com/foto-saobracajka-na-ovnaku-tesko-povrijeden-amel-pjanic-bivsi-golman-celika-i-mladih-reprezentacija-bih/" target="_blank">Zenicablog</a>.</p><p>Pjanić je, vozeći Opel Astru uzbrdo po mokroj cesti, u zavoju podletio pod kamion koji je prevozio stroj za asfaltiranje i išao u suprotnom smjeru.</p><p>Ozbiljno je ozlijedio obje noge, a ima i druge ozljede po tijelu. Život mu, kako izvješćuju, nije ugrožen, ali liječnici mu pokušavaju spasiti noge.</p><p>Amel je lani zaključio bogatu igračku karijeru u čijim je počecima bio reprezentativac Bosne i Hercegovine u mlađim uzrasnim kategorijama, pa i kapetan u kadetima. Bio je golman.</p><p>Što se klubova tiče, branio je za zenički Čelik, Igman iz Konjica, Željezničar, Rudar Kakanj, Travnik, Zenica City i Moševac. Sa Željezničarom je 2009/10. uzeo naslov prvaka Premijer lige BiH, a onda otišao. Nije htio biti rezerva.</p><p>- Velika je čast biti dio šampionske generacije nekog kluba, imao sam čast osvojiti titulu sa Željom. I danas sam u kontaktu s nekim igračima iz te generacije, čujemo se i popijemo piće. Teško je reći što je krenulo po zlu. Bio asm mlad, tražio minutažu i nisam se uspio izboriti za mjesto na golu - govorio je Amel Pjanić.</p><p>U Moševcu je 2018. dospio na naslovnice medija u susjednoj BiH jer je u pobjedi 8-0 protiv bihaćkog Jedinstva u Drugoj ligi Federacije (treći rang) zabio zadnji gol, i to iz slobodnog udarca.</p><p>- Inače sam na treninzima znao izvesti poneki slobodnjak. U službenom meču još nisam imao priliku sve dotad. Prije meča zamolio sam trenera da me pusti da ga izvedem ako budemo imali neku veću prednost i hvala mu što mi je to omogućio. Zvao me kod vodstva 7-0 i imao sam sreću što sam ga zabio - govorio je Pjanić za <a href="https://sportsport.ba/fudbal/protiv-sehica-i-guse-nisam-mogao-danas-radim-u-fabrici-namjestaja/277690" target="_blank">SportSport.ba</a>.</p><p>U zadnje dane karijere morao je naći drugi posao.</p><p>- Radim u najpoznatijem zeničkom salonu namještaja, a na treninge zbog posla stignem dvaput ili triput tjedno. Imam sreću što su mi šefovi sportaši i maju razumijevanja. Nikad nisam zbog toga imao problema - rekao je Pjanić.</p><p>Sad igra drugu, puno važniju utakmicu. I ovu će, nadamo se, dobiti.</p>