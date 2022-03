Užas u Rumunjskoj: Vaterpolist (25) doživio srčani u bazenu pa preminuo nakon sat vremena

Tragične scene u Rumunjskoj! Naime, za vrijeme vaterpolske utakmice u Bukureštu između Dinama i Rapida, preminuo je Andrei Draghici (25), pišu tamošnji mediji.

Mladi vaterpolist pretrpio je srčani udar tijekom utakmice, i to u bazenu! Da nešto nije u redu prvo je primijetio golman Rapida, koji je odmah doplivao do nesretnog mladića i pozvao pomoć, no Draghiciju nije bilo spasa.

Utakmica je trenutačno prekinuta, a mladog Andreja doveli su do ruba bazena gdje su mu liječnici odmah započeli s reanimacijom, nažalost, bezuspješnom...

Vijest mladog vaterpolista potvrdio je i klub na svojoj Facebook stranici.

- Sportski klub Dinamo ožalošćen je užasnom viješću koja je stigla danas poslijepodne. Nešto prije 12 sati, tijekom utakmice Superlige između momčadi Rapid Bukurešt i Dinama, odigrane u bazenu Giulesti, jedan naš igrač požalio se na bolove. Nakon hitne pomoći dugo su ga pokušavali reanimirati, ali je nakon otprilike sat vremena konstatirana smrt - stoji u objavi.

