Užas u Washingtonu! NFL horor: Desetine slučajeva seksualnog uznemiravanja, u klubu šutnja

Ogroman je broj slučajeva navodnog seksualnog uznemiravanja i verbalnog zlostavljanja. Svjedoči 40 sadašnjih i bivših zaposlenika, uključujući 15 žena, inkriminiraju i tekstualne poruke te interni dokumenti kluba

<p>Petnaest žena, koje su nekad bile zaposlene u redovima NFL momčadi Washington Redskins bile su seksualno uznemiravane, objavio je Washington Post.</p><p><a href="https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2f%3ftid%3dpaid_gse_eng_intl%26utm_source%3dacquisition%26utm_medium%3dgoogle%26utm_campaign%3dintl_news_search_global%26utm_keyword%3d%26utm_content%3d&tid=paid_gse_eng_intl&utm_source=acquisition&utm_medium=google&utm_campaign=intl_news_search_global&utm_keyword=&utm_content=">The Post</a> u svom izvještaju opisuje desetine slučajeva navodnog seksualnog uznemiravanja i verbalnog zlostavljanja, pozivajući se na intervjue s više od 40 sadašnjih i bivših zaposlenika, uključujući 15 žena, kao i tekstualne poruke i interne dokumente kluba.</p><p>Navodi koji se protežu u razdoblju od 2006. do 2019. godine uključuju prije svega neprimjerene seksualne komentare, neprimjereno verbalno i neverbalno ponašanje te pritisak nošenja otkrivajuće odjeće.</p><p>Četrnaest žena anonimno je razgovaralo s Washington Postom iz straha od sudskih tužbi, nakon što su mnoge potpisale ugovore o šutnji. Novine su tražile od vodstva kluba da oslobodi zaposlenike takvih sporazuma kako bi oni mogli otvoreno razgovarati, ali su ih odbili.</p><p><strong>Emily Applegate</strong>, danas 31-godišnjakinja koja je radila u odjelu marketinga u Washingtonu od 2014. do 2015. godine, otvoreno je progovorila o svojim iskustvima.</p><p>Među optuženima za seksualno uznemiravanje ili verbalno zlostavljanje su bivši dugogodišnji radio najavljivač <strong>Larry Michael</strong>, bivši direktor stručnog kadra <strong>Alex Santos</strong>, pomoćnik direktora stručnog osoblja <strong>Richard Mann</strong>, bivši predsjednik poslovanja <strong>Dennis Greene</strong> i bivši glavni operativni direktor <strong>Mitch Gershman</strong>.</p><p>Michael je naglo najavio umirovljenje u srijedu, a Santos i Mann otpušteni su ranije ovog tjedna nakon što su u klubu proveli više od 10 godina.</p><p>Vlasnik kluba <strong>Daniel Snyder</strong> nije optužen za nedolično ponašanje prema ženama, prenosi The Post, iako je nekoliko bivših zaposlenika reklo kako je cjelokupna kultura u klubu pogodovala okruženju u kojem nedolično ponašanje nije kažnjeno.</p><p>Snyder, koji je klub kupio 1999. godine, odbio je višestruke zahtjeve za intervjuom The Posta, a svi ostali optuženi zaposlenici također su odbili komentar. Ništa nije želio komentirati niti glavni trener Ton Rovera.</p><p>Klub je početkom ovog tjedna objavio kako službeno povlače iz upotrebe ime Redskins nakon pritiska od strane sponzora kluba zbog imena na koje su se desetljećima žalili i američki Indijanci.</p><p>Snyder je prije tjedan dana kazao da promjena imena Washington Redskins ne dolazi u obzir, no ipak je morao uvažiti zahtjeve Pepsija i FedExa, grupacije koja nosi ime stadiona kluba u Landoveru u državi Maryland,.</p><p>Ime i logo Redskinsa tako odlaze u povijest, a uprava nije priopćila kada će se saznati novo ime. Klub ima tri naslova prvaka (1982, 1987, 1991), utemeljen je 1933. godine kao Boston Redskins, da bi 1937. preselili u Washington.</p>