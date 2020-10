\"Svjetskog prvaka su prevezli u bolnicu u Ronseu, gdje je rentgenska snimka pokazala lom druge i \u010detvrte metakarpalne kosti desne ruke\", stoji u slu\u017ebenom priop\u0107enju belgijske mom\u010dadi, u kojem je navedeno da \u0107e Alaphilippe biti operiran u ponedjeljak ujutro u klinici Herentals u okolici Antwerpena.

POGLEDAJTE VIDEO: Te\u017eak pad Alaphilippea (\ud83c\udfa5: Eurosport)\u00a0

Van der Poel (Fenix - Alpecin) se upisao\u00a0u povijest kao pobjednik jednodnevne klasi\u010dne monumentalne utrke nakon \u0161to je u nedjeljnom natjecanju u fotofini\u0161u nadma\u0161io velikog konkurenta Belgijca Wouta Van Aerta (Jumbo - Visma).

Utrka du\u017eine 241 kilometar sa 17 uspona i s dionicama po granitinim kockama odlu\u010dena je u zavr\u0161nom sprintu dvojice od trojice najve\u0107ih favorita za pobjedu. Tre\u0107i koji je trebao biti u tom dru\u0161tvu je aktualni svjetski prvak Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep).

On je prvi krenuo u napad, odvojio se od glavne skupine, a njegov su napad ispratili Van Aert i van der Poel. No, 35 kilometara do cilja Alaphilippe se nesretno sudario, pao i vri\u0161tao od boli prije nego \u0161to su mu imobilizirali ruku.

Van Aert i van der Poel su zadr\u017eali prednost do ciljne ravnine u kojoj je Belgijac odlu\u010dio \u010dekati svog velikog suparnika. Van der Poel je u zavr\u0161ni sprint krenuo 200 metara prije cilja i uspio za \u0161irinu gume pro\u0107i crtu prije Van Aerta koji tako nije uspio izjedna\u010diti pothvat velikog sunarodnjaka Eddyja Merckxa iz 1975. kad je ovaj postao posljednjim biciklistom koji je u istoj godini pobijedio na utrci Milano - Sanremo i Utrci po Flandriji.

Za 26-godi\u0161njeg Nizozemca ovaj trijumf ima posebno zna\u010denje, jer je uspio pobijediti na istoj utrci na kojoj je 1986. najbolji bio njegov otac Adri.

Tre\u0107e mjesto pripalo je Norve\u017eaninu Alexanderu Kristoffu.