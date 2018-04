'Uzdrmani su zbog tog napada, ali moramo sve to zaboraviti...'

Za Hajdukom je turbulentno razdoblje, u kome se oprostio od borbe za naslov prvaka nakon poraza od Dinama, u kome ostao bez predsjednika koji je smijenjen zbog 'približavanja' sucima.

Kao finale svega lošega što se događalo, petorica igrača su verbalno napadnuti u centru grada, nakon kraće prepirke jedan je huligan udario Marka Futacsa nogom u glavu.

'Nemamo problem s Torcidom'

Ako je nešto u cijelom tom kolopletu nesretnih događaja dobro, onda je to sastanak četvorice najiskusnijih igrača s predstavnicima Torcide.

- Mi nemamo problema s Torcidom, pokazala je to utakmica s Dinamom, i sve što se događalo prije, za vrijeme i nakon nje. Pogotovo pljesak cijelog stadiona nakon utakmice. Napad na moje suigrače bio je izolirani slučaj, koji nitko nije mogao ni predvidjeti, ni kontrolirati. Navijači su nam potvrdili da problema među nama nema i da ćemo i ubuduće uživati njihovu podršku. Oni su sa svoje strane osudili napad, a osudili smo ga i mi, jer to nije način rješavanja bilo kakvih problema ili nesuglasica. Nadamo se da se to više neće ponavljati - kaže kapetan Zoran Nižić, koji nam je otkrio i da je pričao s napadnutim suigračima.

- Kazali su da im nije bilo ugodno, Jasno da se ono što se dogodilo ne može izbrisati, da ih je sve to skupa pogodilo i uzdrmalo, ali mi smo svi profesionalci i treba to što prije zaboraviti i koncentrirati se na trening i narednu utakmicu. Dosta smo pričali i između sebe u svlačionici, ali to što smo pričali će ostati u četiri zida svlačionice - dodao je Nižić.

'Bili smo bolji od Dinama'

Izlazak u grad nakon poraza nije najpametniji potez.

- Mogu govoriti u svoje ime, jer i sam sam doživio dobacivanja u nekim ranijim vremenima. Ja sam iskusan, imam obitelj i ne izlazim previše, i ne mogu se usporediti s igračima koji nisu odavde, koji su tu sami i koji nemaju previše izbora nego družiti se i prošetati. To ne bi smio biti povod za napad, žalosno je da neki pojedinac to sebi dopusti - rekao je Nižić, koji je i dalje uvjeren da je Hajduk bio bolji od Dinama i da je propustio veliku šansu zakomplicirati prvenstvo.

- Odigrali smo po meni jako dobru utakmicu, primili smo dva gola iz naših pogrešaka, ali to je sastavni dio sporta, ne pobjedi uvijek bolji. Okrećemo se novim utakmicama, te na koncu finalu Kupa. Branimo i drugu poziciju, Rijeka je blizu... Pokazali smo da smo prava momčad, s glavom i repom, koju su mnogi otpisivali, a bili smo na korak do borbe za naslov - dodao je Nižić.

Za razliku od brojnih suigrača, Zorana se rijetko može sresti u gradu, a nije aktivan ni na društvenim mrežama, poput nekih suigrača, koji su otvoreno kritizirali klub zbog smjene predsjednika Kosa.

- Svatko brine o sebi, svojoj karijeri, svako od nas ima drugačije navike i svoje mišljenje... Ne bih se miješao u to, mogu samo potvrditi da nisam aktivan na društvenim mrežama, niti me zanima što se tamo događa. Koncentriran sam samo na treninge i utakmice - diplomatski odgovara kapetan Hajduka, koji je s predsjednikom Kosom imao korektne odnose.

- Nemam nikakvih zamjerki, dapače, imali smo jako korektan odnos.

SP u Rusiji? Samo Hajduk

Dosta se pričalo o toj aferi oko približavanja sucima, što se u stvari dogodilo, ili se trebalo dogoditi. Jedno je sigurno, svi kojima je Hajduk u srcu ne vide nekakvu konkretnu pomoć sudaca, a ne vidi je ni Nižić.

- Nikad u životu nisam osjetio da mi sudac pomaže, i to je sve što mogu reći na tu temu.

Ono što se svi navijači pitaju je može li Hajduk zadržati drugo mjesto i osvojiti Kup.

- Sigurno da možemo. Imamo težak raspored, ali pokazali smo da smo ozbiljna momčad, da imamo kontinuitet dobrih igrača i da možemo do kraja obraniti drugo mjesto i osvojiti Kup. Treba prebroditi ovo što je za nama, okrenuti se novim utakmicama, a trenutno nam je najvažnija na svijetu utakmica sa Slavenom.

Bez obzira kako sezona završila, Nižića čeka ljeto puno izazova. Vjerojatno će se naći na širem popisu izbornika Zlatka Dalića, možda će i na SP u Rusiju, a moguć je i transfer u inozemstvo.

- Znam da mi mnogi neće vjerovati, ali stvarno sam koncentriran isključivo na Hajduk i svaku sljedeću utakmicu. Igrač sam Hajduka, kapetan sam, cijene me u klubu, tako da uopće ne razmišljam o odlasku. A što se tiče Rusije, naravno da se nadam. Laže svatko tko kaže da se ne nada pozivu i odlasku u Rusiju. To bi bila nagrada za svakoga, pa tako i za mene, završnica SP je nešto što svi žele doživjeti, pa tako i ja - završio je Nižić.